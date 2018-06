Zwischen Hoffen und Bangen ...

Wer steigt auf, wer steigt ab?....

Verbands- und Landesliga: Da in der Oberliga Baden-Württemberg der Offenburger FV akut und der SV Oberachern auch noch stark gefährdet sind, wird es in der Verbandsliga für den SC Pfullendorf (16./32 Pkt.) und den FC Neustadt (15./32) immer enger – beide belegen zwei Wochen vor Saisonende einen Abstiegsplatz.

Wie schnell man aus rosaroten Träumen knallhart auf den Hosenboden plumpsen kann, will derzeit in der Landesliga, Staffel 3, anscheinend der FC Radolfzell (1./65) demonstrieren. Vor einer Woche fast schon vorzeitig Meister und Aufsteiger, müssen die Mettnaufußballer nun aufpassen, nicht noch vom FC Singen (2./62) abgefangen zu werden. Die Hohentwieler ihrerseits müssen auf der Hut sein, dass nicht noch die DJK Donaueschingen (3./62) vorbeizieht.

Auch weiterhin müssen zwei bis fünf Vereine aus der Landesliga absteigen. Unter dem Strich rangieren derzeit der VfR Stockach (13./35) und Hegauer FV (16./32), über dem Strich sind der FC Rot-Weiß Salem (12./36), SG Dettingen-Dingelsdorf (11./36) und der SC Markdorf (10./39) stark gefährdet.

Bezirksliga: Im Bezirk Schwarzwald ist inzwischen der FC Königsfeld (1./56) am SV Obereschach (2./54) vorbeigezogen, während am Bodensee weiterhin der SV Allensbach (1./60) in Richtung Landesliga schwimmt. Allerdings ist jetzt wieder der FC Überlingen (2./55) direkter Verfolger vor dem FC Hilzingen (3./54). Zumindest auf Platz zwei dürfen noch der SV Denkingen (4./51), SC Gottmadingen-Bietingen (5./49) und SV Mühlhausen (6./48) hoffen.

Immer realistischer wird das Szenario, dass die Bezirksliga fünf Absteiger melden muss, nicht nur vier. Sollten der SV Aach-Eigeltingen (18./22) oder der TuS Immenstaad (17./23) nach einjähriger Klassenzugehörigkeit diesem Schicksal noch entgehen, würde es wohl nicht reichen, nur eine Kerze in der Kirche aufzustellen. Mit der SG Reichenau (11./36) und der FSG Zizenhausen/Hi/Ho (12./34) sind auch die beiden weiteren Aufsteiger in großer Not, gefolgt vom SV Deggenhausertal (13./34), SC Pfullendorf 2 (14./34), Hattinger SV (15./32) und FC Kluftern (16./32). Aufpassen müssen auch noch die Vereine auf den Plätzen 7 bis 10: TSV Aach-Linz, FC Öhningen-Gaienhofen, SV Orsingen-Nenzingen und Türk. SV Konstanz.

Kreisligen A: In Staffel 1 der Kreisliga A sollte dem FC Anadolu Radolfzell (1./58) der Weg in die Bezirksliga kaum mehr zu verwehren sein. CFE Independiente Singen (2./49) und der Türk SV Singen (3./49) sollten die Vizemeisterschaft untereinander ausspielen. In Staffel 2 sind nur noch der BSV Nordstern Radolfzell (1./52) und der FC Bodman-Ludwigshafen im Rennen um Platz 1 und 2. Kaum Zweifel kann es in Staffel 3 am Titelgewinn des FC Uhldingen (1./54) geben. Um die Relegation kämpfen noch der FC Schwandorf-Worndorf (2./42), SV Bermatingen, SG Herdwangen/Großschönach und SG Illmensee/ Heiligenberg (3.-5./je 38).

Absteigen müssen Stand heute höchstens sieben Vereine aus den Kreisligen A, möglicherweise auch weniger. Deshalb spielen die Letzten, die Vorletzten und auch die Drittletzten Relegation. In Staffel 1 ist der BC Konstanz-Egg (14./0) „ungefährdet“ am Tabellenende festgenagelt. Aus dem Trio FC Öhningen-Gaienhofen 2 (11./14), FC Singen 2 (12./14) und Gli Azzurri Radolfzell (13./12) müssen zwei in die Relegation. Für die Mannschaften davor ist die Gefahr eher Theorie. In Staffel 2 rangieren der FC Hilzingen 3 (14./15) und die SG BKB/Gallmannsweil (13./16) am Ende. Für den drittletzten Platz kommen eine Handvoll Mannschaften in Frage. In Staffel 3 trägt der FC Beuren-Weildorf (14./14) die „rote Laterne“ hinter dem FC Überlingen 2 (13./17) – fünf weitere Clubs kämpfen gegen Platz 12.

Kreisligen B: In Staffel 1 spricht vieles für den SV Bohlingen (1./37) als Titelgewinner, auf den nächsten Plätzen folgend er SV Riedheim (2./28) und die SG Centro Port. Singen (3./26). Ebenfalls neun Punkte Vorsprung hat in Staffel 2 der SV Hausen a.d.A. (1./44) vor dem SV Orsingen-Nenzingen 2 (2./35) und der FSG Zizenhausen/Hi./Ho. 2 (3./33). Der Zweikampf zwischen dem SV Markelfingen (1./42) und dem SV Litzelstetten (2./41) bestimmt das Rennen um den Aufstieg in Staffel 3. Vorneweg in Staffel 4 der SC Markdorf 2 (1./44), dahinter der FC Kluftern 2 (2./36), bei dem das Aufstiegsrecht vom Schicksal der 1. Mannschaft abhängt. So gibt es auch für BTG Markdorf (3./31) und TAV Überlingen (4./30) noch Möglichkeiten bestehen. Der VfR Sauldorf (1./44) muss in Staffel 5 vor dem FC Bonndorf (2./40) auf der Hut sein, der FV Walbertsweiler-Rengetsweiler 2 (3./37) beobachtet das Szenario.

Nach der Mannschaftsabmeldung des SV Worblingen und des SC RW Singen aus der Staffel 1 müssen die Kreisligen B 2 bis 4 nach derzeitigem Stand vier Absteiger melden, alle jeweils das Schlusslicht. Allerdings wird eine Relegation gespielt, da möglicherweise die Anzahl noch sinkt. „Favorit“ in Staffel 2 ist der Hegauer FV 3 (12./7), während sich in Staffel 3 noch ein halbes Dutzend Vereine rangelt – Tabellenletzter ist derzeit der FC Bodman-Ludwigshafen 2 (12./13). Schwieriger ist die Lage in Staffel 4 für den RSV Hagnau (12./8) und die SG Göggingen 2 (12./7) in Staffel 5.

Kreisligen C: Für die SpVgg Konstanz-Allmannsdorf (1./47) und den FC Radolfzell 2 (2./45) besteht in Staffel 1 nur noch theoretische Gefahr. In Staffel 2 stellt sich für den FSV Phönix Gottmadingen (1./46) nur noch die Frage, ob es Platz 1 oder 2 wird, denn der SV Volkertshausen 2 (2./42) folgt noch auf dem Fuß, während die SG Tengen-Watterdingen 2 (3./36) weit hinterherhinkt. In Staffel 3 wurde die Tabelle berichtigt, weil der FC Bonndorf 2 nach dreimaligem Nichtantreten ausgeschlossen wurde. Die Meisterschaft steht hier für die SG Herdwangen-Großschönach 3 (1./36) im Raum, doch hat die Mannschaft kein Aufstiegsrecht. Die SG B.K.B./Gallmannsweil 2 (2./32) müsste abwarten, ob sich die 1. Mannschaft in der Kreisliga A halten kann. Der FC Uhldingen 2 (2./32) hat diesbezüglich keine Sorgen. In Staffel 4 könnte die SG Heudorf-Honstetten 2 (1./39) aufsteigen, wenn die 1. Mannschaft in der Kreisliga A bleibt. Der FC Schwandorf-Worndorf 3 (2./33) und der SV Meßkirch 3 (3./31) haben kein Aufstiegsrecht. Der FV Walbertsweiler-Rengetsweiler 3 (4./30) hätte Aufstiegsrecht, wenn die 2. Mannschaft in die Kreisliga A aufsteigt, müsste aber mindestens Dritter werden. (kha)