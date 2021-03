Zwei Verletzte nach Unfall zwischen Spöck und Denkingen

Ein Verkehrsunfall auf der Landesstraße zwischen Spöck und Denkingen hat am Dienstagmittag zwei Verletzte gefordert. Das teilt die Polizei in einer Meldung mit. Eine 25 Jahre alte Audi-Fahrerin, die in Richtung Denkingen unterwegs war, erkannte zu spät, dass ein vorausfahrender Opel bremste und dessen 74-jährige Lenkerin nach Ochsenbach abbiegen wollte.

Durch den wuchtigen Aufprall der beiden Fahrzeuge verletzten sich die Verursacherin und ihre 22 Jahre alte Beifahrerin leicht. Zwei Kleinkinder im Wagen sowie die Opelfahrerin blieben glücklicherweise unverletzt. An beiden Autos entstand Totalschaden von insgesamt mehr als 25 000 Euro. Sie mussten abgeschleppt werden. Zur Unterstützung der Maßnahmen war die Feuerwehr mit drei Fahrzeugen an der Unfallstelle im Einsatz.