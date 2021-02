Auf rund 6000 Euro beläuft sich der Gesamtsachschaden, der am Dienstag gegen 12.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Straße „Am Einfang“ in Pfullendorf entstanden ist. Beim Verlassen der Grundstücke kollidierten der Toyota Yaris einer 37-Jährigen mit dem Toyota Auris einer 56-Jährigen, nachdem beide Fahrerinnen zur selben Zeit zum Rückwärtsfahren angesetzt hatten. Das teilt die Polizei mit. Trotz Aufpralls blieben beiden Frauen unverletzt.