Zwei Rehe sterben bei Unfall nach Überholmanöver

Ein Wildwechsel ist am Freitag gegen 6 Uhr die Ursache für einen Verkehrsunfall auf der L 195 zwischen Herdwangen-Schönach und Aach-Linz gewesen, das teilt die Polizei mit. Eine 57-jährige VW-Fahrerin und ein 39 Jahre alter Volvo-Fahrer waren dabei einen Lastwagen zu überholen, als mehrere Rehe die Fahrbahn kreuzten. Beide Autos erfassten jeweils eines der Tiere, die in der Folge des Unfalls verstarben. Personen kamen nicht zu Schaden. Während der Volvo aufgrund eines Totalschadens in Höhe von 8000 Euro nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, wird der Schaden am VW laut der Polizeimitteilung auf etwa 500 Euro beziffert.