Zwei Otterswanger Bahnübergänge sind gesperrt

Wegen Umbauarbeiten sind der Bahnübergang an der K7559 zwischen Otterswang und Laimbach sowie der Bahnübergang am Schussentalweg in Otterswang von Montag, 30. März, bis voraussichtlich Freitag, 15. Mai, für den gesamten Verkehr, einschließlich Radfahrer und Fußgänger komplett gesperrt. Das teilt das Straßenamt mit.

An den beiden Bahnübergängen werden die Lichtsignal- und die Schrankenanlagen umgebaut. Des Weiteren wird der Geh- und Radweg im Bereich des Bahnübergangs fertiggestellt. Außerdem führt die Deutsche Bahn Arbeiten im Gleisbereich durch, sodass die Bahnübergänge voraussichtlich bis Freitag, 15. Mai gesperrt sind.

Die Bahnübergänge sind für den gesamten Verkehr, einschließlich Radfahrer und Fußgänger, komplett gesperrt, so das Straßenamt. Das Überqueren der Gleisanlagen ist nur an den anderen zur Verfügung stehenden Bahnübergängen und Unterführungen möglich. Der Verkehr der K 7559 von Otterswang in Richtung Laimbach wird über die L 284 nach Bad Schussenried und weiter über die L 275 über Kürnbach nach Laimbach in beide Fahrtrichtungen umgeleitet.

Der Radverkehr von Otterswang Richtung Laimbach wird über die Radwege, ebenfalls über Bad Schussenried und Kürnbach, nach Laimbach umgeleitet. Der Radverkehr von Otterswang Richtung Aulendorf wird über den Radweg parallel zur L 284 beziehungsweise über den Lehmgrubenweg umgeleitet.

Die Buslinie 271 von Bad Schussenried über Kürnbach, Otterswang, Hopferbach und zurück kann aufgrund der Sperrung die Haltestelle Schwaigfurt nicht anfahren. Hier muss auf die Haltestellen Laimbach beziehungsweise Otterswang Rathaus ausgewichen werden.