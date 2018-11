Zwei Literaturkenner geben Lesetipps

Die Pfullendorfer Stadtbücherei und die Linzgau-Buchhandlung laden für Samstag, 24. November, zur „Bücherlese 2018“ in die Steinscheuer, Pfarrhofgasse 5, ein. Die bekannten Kulturredakteure des Südwestrundfunks (SWR), Christel Freitag und Wolfgang Niess, haben sich durch eine Fülle an Neuerscheinungen gelesen und stellen sie nun vor – sie präsentieren ihre persönlichen Lesetipps und empfehlen, was sich aus ihrer Sicht zu lesen lohnt.

Gekonnt werfen sich die beiden dabei die Stichwörter zu und führen so auf unterhaltsame Weise durch die immer stärker wachsende Vielfalt an Buch-Neuerscheinungen. Beide sind ausgezeichnete Kenner der Literaturszene.

Christel Freitag arbeitete als Buchhändlerin und studierte dann Schulmusik, Musikwissenschaft und Germanistik in Saarbrücken. Sie arbeitet als Kulturredakteurin beim SWR in Tübingen. Wolfgang Niess hat Politikwissenschaft, Geschichte, Mathematik und Kommunikationswissenschaften studiert. Zu Beginn der 1980er-Jahre kam er zum damaligen SDR und hat sich vorwiegend mit historisch-politischen Themen und Kulturberichterstattung beschäftigt. Er ist leitender Redakteur beim SWR-Fernsehen in Stuttgart.

Die Veranstaltung in der Steinscheuer in Pfullendorf geht um 16 Uhr los. Kartenreservierungen nehmen die Linzgau-Buchhandlung unter der Telefonnummer 07552/8160 und die Stadtbücherei Pfullendorf unter der Telefonnummer 07552/251200 entgegen.