Zwei Frauen belästigt: Polizei verhaftet 35-jährigen Exhibitionisten

Die Polizei hat einen 35-jährigen Mann verhaftet, der im Juni in Pfullendorf zwei Frauen belästigte. Am 5. und am 14. Juni zeigte er jeweils einer Frau seinen Penis. In einem der beiden Fälle berührte der Täter die Frau auch unsittlich.

Weil die Identität des Mannes zunächst ungeklärt blieb, nahmen der Polizeiposten Pfullendorf, das Kriminalkommissariat Sigmaringen und die Staatsanwaltschaft Hechingen die Ermittlungen wegen des Verdachts der exhibitionistischen Handlungen und der sexuellen Belästigung auf. Wie die Staatsanwaltschaft Hechingen und das Polizeipräsidium Konstanz am Dienstag mitteilten, führten diese Ermittlungen zu einem schnellen Erfolg: Der 35 Jahre alte Mann aus dem Landkreis Sigmaringen wurde als dringend tatverdächtig identifiziert. Er war bereits einschlägig strafrechtlich in Erscheinung getreten.

Die Staatsanwaltschaft Hechingen erwirkte bei der zuständigen Haftrichterin des Amtsgerichts Hechingen einen Haftbefehl gegen den Mann. Der Beschuldigte wurde am 28. Juni verhaftet und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Sollten weitere Frauen entsprechend belästigt worden sein, können sich diese mit dem Polizeiposten Pfullendorf in Verbindung setzen. Dieser ist erreichbar unter der Telefonnummer 07552/20160.