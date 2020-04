Zwei Frauen bei Unfall schwer verletzt

Am Sonntagnachmittag ist auf der Landstraße zwischen Aach-Linz und Herdwangen ein Mercedes AMG von der Fahrbahn abgekommen, dabei zogen sich Fahrerin und Beifahrerin schwere Verletzungen zu. Wie die Polizei mitteilt, fuhr gegen 15 Uhreine 46-jährige Frau mit dem Auto in Richtung Herdwangen. Auf der Strecke überholte sie zwei Autos und scherte danach wieder nach rechts ein. Unmittelbar danach verlor die 46-Jährige jegliche Kontrolle über das PS-starken Gefährt und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der Mercedes streifte einen Baum, stellte sich danach auf und überschlug sich. Im weiteren Verlauf des Unfallgeschehens flog der Sportwagen mit dem Unterboden voraus in Richtung Wald und krachte noch einmal gegen einen Baum. Am Ende blieb er auf den Rädern stehen. Die beiden Frauen, 46 und 21 Jahre alt, konnten das Fahrzeugwrack trotz der erlittenen Verletzungen selbst verlassen. Sie kamen schwer verletzt zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. An dem Mercedes entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ungefähr 40 000 Euro. Das Auto wurde abgeschleppt. Während der Bergung war die Landstraße voll gesperrt.

