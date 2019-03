Ein 36-jähriger VW-Fahrer ist am Mittwoch gegen 13 Uhr in die Straße „Roter Bühl“ eingebogen und hierbei mit einer entgegenkommenden VW-Fahrerin kollidiert. Wegen eines am Straßenrand geparkten Autos holte der 36-Jährige weiter aus und übersah hierbei vermutlich aus Unachtsamkeit die Entgegenkommende. Es entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro.