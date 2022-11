Zwei Autos krachen in Pfullendorf ineinander

Eine leicht verletzte Person und Gesamtschaden von mehr als 10.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 12.30 Uhr im Bereich der Pfullendorfer Innenstadt ereignet hat.

Laut Polizei befuhr ein 83-jähriger Mann die Überlinger Straße und wollte die Bahnhofstraße in Richtung Hauptstraße überqueren. Dabei übersah er eine von rechts herannahende 20-jährige Renaultfahrerin und nahm ihr die Vorfahrt. Im Kreuzungsbereich stießen beide Fahrzeuge zusammen. Anschließend kam der Renault an einem Baum, der 83-Jährige mit seinem Fahrzeug an einem Betonpfeiler zum Stehen.

Die junge Fahrerin wurde leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. An beiden Fahrzeuge dürfte Totalschaden entstanden sein. Sie wurden abgeschleppt.