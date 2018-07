Zum Abschied zeigt Sixpack nochmals alle musikalische Facetten

Ein letztes Mal spielte die Band Sixpack aus ihrem Repertoire. Angefangen haben die inzwischen neun Mitglieder vor sieben Jahren, damals noch zu sechst – daher auch der Name Sixpack. „Wir haben uns in erster Linie gefunden, um zusammen zu musizieren und aus Spaß an der Musik“, sagt Marc Kruse, Bassist von Sixpack. „Ein Highlight war daher auch unser erster Auftritt, der war auf unserem Straßenfest. Und dann hat uns Birgit Knott quasi zusammengeführt“, erklärt Tobias Sieber, E-Gitarrist der Band. Als heutige Kirchenband, die vor allem neue geistliche Lieder spielen, waren sie in Pfullendorf und Umgebung und besonders in ihrer Seelsorgeeinheit Oberer Linzgau, sehr bekannt. Da war es selbstverständlich, dass sich ihre Fans in der Christuskirche versammelten, so dass es gut gefüllt war.

Das Konzert wurde in der ersten Hälfte von einer Diashow untermalt, die Bilder von der Jugendarbeit in der Seelsorgeeinheit zeigte, in der zweiten Hälfte folgten Bilder aus Brasilien von einem sozialen Projekt.

Mit Liedern wie „Go down Moses“, „Knocking on heaven’s door“, „Keinen Tag soll es geben“ und dem Instrumental „Fallin’“ von Alicia Keys. „Wir sind doch sehr rocklastig haben wir festgestellt, als wir das Programm für heute Abend zusammengestellt haben. Aber das ist eben unseres“, sagte Konrad Krämer, der zusammen mit Johannes Knott das Konzert moderierte. Dass sie aber auch anders können, bewiesen Sixpack mit den folgenden Stücken, wie zum Beispiel „Ein Licht in dir geborgen“, „das wird doch gerne gehört und von uns auch gespielt“, erklärt Krämer.

Aber das Publikum durfte nicht nur still dasitzen und zuhören, sondern durfte auch selbst dran. Die Anwesenden wurden in drei Gruppen geteilt und sangen unter der Anleitung und Begleitung von Sixpack den Kanon „Sein ist die Zeit“.

Am Ende bedankte sich Krämer bei der Band: „Vor vier Jahren habe ich hier als Gemeindereferent angefangen und diese Band hat mir den Einstieg doch erleichtert. Ich war sehr froh, als sie mich fragten, ob ich sie unterstütze. Heute kann ich ihnen gar nicht mehr viel beibringen“.

Das letzte Stück war offiziell „Die Sache Jesu braucht Begeisterte“, doch dabei durfte es die Band nicht belassen, denn das Publikum wollte noch nicht, dass es endete. So spielten Sixpack noch einige Stücke. Sängerin Lisa Barth beeindruckte dabei sehr durch ihren gefühlvollen Gesang, der bei Einigen Gänsehaut erscheinen ließ. Das ganze Konzert wurde dann vom Publikum durch strömenden Beifall und stehenden Ovationen gewürdigt.

Zu guter Letzt ergriff Pfarrer Albert Eckstein das Wort und dankte der Band. „Ich habe auch heimlich mitgesungen“, gesteht der Pfarrer. „Ich glaube es hat allen gefallen und natürlich bedauern wir, dass ihr aufhört – aber man kann Leben nicht konservieren und jeder von euch beginnt nun seinen eigenen Weg“, sagte Eckstein und wünschte allen viel Glück und Gottes Segen. „Man merkt eure Freude. Musik ist ein wichtiges Medium, um den Jugendlichen zum Glauben zu führen. Diesen Glauben bringt ihr einfach gut rüber und es steckt einfach mehr dahinter bei euch“, fährt Eckstein fort, bevor er die Band wieder zu einer Bierprobe zu sich einlädt. Die Freude darüber sah man schon deutlich am Grinsen im Gesicht des Bassisten. „Ein weiteres Highlight unserer Zeit als Sixpack ist auf jeden Fall dieses Konzert – der Abend war echt Bombe“, sagte Sieber nach dem Konzert.