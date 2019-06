Zu teuer? Das kostet der Tag der Bundeswehr allein in Pfullendorf

Von Schwäbische Zeitung

Das Baby, das am Dienstag bei dem schweren Unfall auf der Bundesstraße 14 bei Aldingen lebensgefährlich verletzt worden war, ist am frühen Freitag Mittag in einer Spezialklinik in Tübingen gestorben.

Bei dem Unfall ist wie berichtet eine 19-Jährige mit ihrem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal und wuchtig mit dem Fahrzeug der Familie zusammen gestoßen. Die Fahrerin starb und das Ehepaar wurde schwer verletzt, der Säugling lebensgefährlich.