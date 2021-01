Zu schnell im Schnee unterwegs

Auf der Meßkircher Straße in Pfullendorf ist es laut Polizeimeldung am Donnerstag zu einem Unfall gekommen. Eine 20-jährige VW-Fahrerin geriet mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf der schneebedeckten Fahrbahn in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit dem Audi eines entgegenkommenden 36-Jährigen zusammen. Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt wurden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 28 000 Euro.