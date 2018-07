Zu große Neugierde bringt Gaffer eine Geldstrafe ein

Ein 36-jähriger Mann hat sich vor dem Amtsgericht Sigmaringen wegen des Vorwurfs der Beleidigung verantworten müssen. Er hatte einen Polizeibeamten unschön beschimpft.

„Ich möchte sie hier die nächsten zwei, drei Jahre nicht mehr sehen“, sagte Richter Joachim Stahl zum Angeklagten nach der Urteilsverkündung und fügte hinzu: „Sie müssen lernen einem Streit aus dem Weg zu gehen.“ Der Angeklagte hat sich im Juni etwas zu neugierig gezeigt, als bei einem Kreisverkehr in Pfullendorf ein Schweinetransporter umkippte und dabei die Schweine durch die Gegend rasten. Während die Polizei und die Feuerwehr versuchten, die Tiere wieder einzufangen und den Verkehr regelten, wollte der Angeklagte ganz nah am Geschehen sein, um alles gut beobachten zu können.

Für einen Polizeibeamten war es hingegen etwas zu nah und so forderte er den 36-Jährigen auf, etwas weiter weg zu gehen. Doch der Angeklagte zeigte sich auch nach weiteren Aufforderungen des Polizisten nicht einsichtig und so schob der Beamte ihn an den Schultern in die Richtung, in die der Angeklagte gehen sollte.

Der Angeklagte sagte vor Gericht, dass nur er von der Unfallstelle weggeschickt wurde, die anderen Zuschauer hätte der Polizist unbehelligt gelassen. Er sei zudem so sehr vom Polizisten geschubst worden, dass ihm schwarz vor Augen wurde, da er einige Monate zuvor eine schwere Herzoperation und noch Schmerzen hatte. Deshalb seien ihm die Schimpfwörter „Depp, Idiot“ herausgerutscht. Mittlerweile hat sich der Angeklagte beim Polizisten entschuldigt.

Als Richter Joachim Stahl die Beweisaufnahme schloss, und die Staatsanwaltschaft für den einschlägig und mehrfach vorbestraften Mann eine Freiheitsstrafe von zwei Monaten ohne Bewährung forderte, fiel dem Verteidiger noch eine wichtige Frage ein, so dass Richter Stahl die Beweisaufnahme wieder aufnehmen musste. Der Verteidiger stellte die Entschuldigung seines Mandanten heraus und den Umstand, dass alle Menschen neugierig sind. Er sprach sich für eine Geldstrafe aus.

„Ihre Entschuldigung ist der Grund, die Sache heute nicht so hoch zu hängen“, sagte Stahl, der den Angeklagten eine Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu zehn Euro verurteilte und fügte hinzu: „Solche Streitereien sind schließlich auch nicht gut für ihr frisch operiertes Herz.“ (uka)