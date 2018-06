Ziel ist ein Familienzentrum

Ein Neubau würde die Erzieherinnen im evangelischen Kindertagheim glücklich machen, doch bis das soweit ist, wird noch einige Zeit verstreichen. Dennoch, es tut sich was: Mit dem neuen Gebäude soll der Kindergarten nämlich auch ein neues Konzept erhalten. Und das soll, wenn es nach Pfarrer Hans Wirkner geht, bis Frühsommer 2015 stehen.

„Das Konzept soll sich am Bedarf der Familien ausrichten“, so Pfarrer Wirkner bei einem Runden Tisch am Mittwochabend im Foyer der Christuskirche. Die Kirchengemeinde als Träger des Kindergartens hatte, um die Bedürfnisse der Familien besser ermitteln zu können, nicht nur Bürgermeister Thomas Kugler und Hauptamtsleiter Hans-Jürgen Rupp als Vertreter der Stadtverwaltung Pfullendorf eingeladen, sondern auch Vertreter der großen Arbeitgeber vor Ort: Stefan Seide, Konzernpersonalleiter bei Alno, Marko Barlecaj von Geberit und Oberstleutnant Joachim Lauer sowie Hauptmann Diana Herbstreuth von der Bundeswehr.

Alle Eltern arbeiten

Heike Heilig, Leiterin des Kindertagheims, stellte ihre Überlegungen vor: „Wir würden unser Angebot gerne erweitern und vom Kindergarten zu einem Familienzentrum werden“, sagte sie. „Wir haben nur Ganztageseltern“, stellte sie klar. Angesichts dessen sei klar, dass die Bedürfnisse der Eltern kaum von einem klassischen Kindergarten abgedeckt werden können. Derzeit werden 90 Kinder im Kindertagheim betreut. Vor acht Jahren habe das Team des Kindertagheims bereits das Konzept erneuert. „Schon damals stellte sich heraus, dass sich die Eltern flexiblere Öffnungszeiten wünschen“, sagte Heike Heilig. „Und diese Flexibilität zeichnet das Kindertagheim aus.“

Der Schritt zum Familienzentrum liegt für die Kindergartenleiterin auf der Hand. „Es wäre toll, wenn wir die Diakonie mit rein holen könnten“, sagte sie. Konkret bedeute das, dass es im Kindertagheim vor Ort eine Beratung für Eltern geben soll. Das kann von der Hilfe bei der Antragstellung auf eine Mutter-Kind-Kur, über paartherapeutische Beratung, bis hin zu logopädischen und ergotherapeutischen Angeboten für die Kinder gehen. „Hat ein Kind sprachliche Schwierigkeiten, müssen die Eltern bisher mit ihm nach Wilhelmsdorf zum Sprachheilzentrum fahren“, nannte Heike Heilig ein Beispiel.

Pfarrer Hans Wirkner betonte, dass das Kindertagheim nicht in Konkurrenz zum bereits bestehenden Kinderzentrum am Neidling, früher Kindergarten Regenbogenland, treten wolle. „Es soll keine Kopie werden“, sagte er. Und: „Wir müssen überlegen, wie wir das Konzept vernünftig in das Betreuungsangebot der Stadt einbauen können.“

Bürgermeister Thomas Kugler bezeichnete den Runden Tisch als Initialzündung für die Zukunft der Kinderbetreuung in Pfullendorf. „Wir wollen nicht ins Blaue hinein Räume bauen. Die dezentralen Strukturen sollen erhalten bleiben, so dass nicht alle Kindergärten auf einem Fleck sitzen“, sagte er.

Arbeitgeber wünschen Flexibilität

Im Gespräch mit den Vertretern von Alno, Geberit und Bundeswehr stellte sich heraus, dass flexible Betreuungszeiten und Lösungen für die Ferienzeit gewünscht sind. Weiterhin seien Betreuungsangebote inzwischen ein wichtiger Faktor bei der Rekrutierung von Personal. „Wir bräuchten flexiblere Arbeitszeiten in den Ferienzeiten“, so Stefan Seide von Alno. Bei Geberit ist die Situation ähnlich. Hinzu komme der Schichtbetrieb. „Im Moment regeln Eltern die Kinderbetreuung privat“, so Marko Barlecaj. Auch bei der Bundeswehr ist nach der Abschaffung der Wehrpflicht die Vereinbarkeit von Familie und Beruf so gefragt wie noch nie. „Die Soldaten werden bundesweit ausgebildet. Sie sind zum Teil nur wenige Wochen in Pfullendorf – und brauchen in dieser Zeit hier Betreuungsplätze für ihre Kinder“, sagte Oberstleutnant Lauer.