Zeuge verweist auf vier Jugendliche

Ein Zeuge berichtete nach der Pressemeldung vom Mittwoch beim Polizeiposten Pfullendorf, dass er vier etwa 15 Jahre alte Jugendliche, drei Jungen und ein Mädchen mit hochgestecktem Haar am Freitagabend gegen 17.30 Uhr in der Sigmaringer Straße beobachtet habe. Die Jugendlichen hätten dunkle Kleidung getragen. Sie fielen dem Zeugen beim Stellplatz eines VW Golf auf. Die Überprüfung des Hinweises durch die Polizei führte zur Feststellung, dass an dem VW Golf die Radioantenne abgeknickt worden war, was der geschädigte Fahrzeugbesitzer noch nicht bei der Polizei angezeigt hatte. Weiterhin wurde im Rahmen von Reparaturarbeiten beim Zentralen Omnibusbahnhof festgestellt, dass dort zusätzlich eine Glastrennwand beschädigt wurde. Hinweise auf die vier Jugendlichen erbittet der Polizeiposten Pfullendorf, Telefon 07552/201 60.