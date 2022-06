Auf einem Firmenparkplatz in der Straße „Theuerbach“ in Pfullendorf hat ein Unbekannter am Samstagmorgen einen Polestar zerkratzt. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden, dürfte sich aber auf mehrere tausend Euro belaufen. Sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter nimmt der Polizeiposten Pfullendorf unter Telefon 07552 / 2016-0 entgegen.