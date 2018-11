Wunschsterne lassen Kinderaugen leuchten

Nach der großen Resonanz in der Bevölkerung bei der Premiere im vergangenem Jahr veranstaltet das Kinder- und Jugendbüro der Stadt erneut die Weihnachtsaktion „Kinderaugen durch Sterne funkeln lassen“. 75 Kinder haben zum letztjährigen Weihnachtsfest ein Geschenk erhalten. Kinder, in deren Familie es schwere Schicksalsschläge gab, und Kinder, in deren Familien das Geld so knapp ist, dass es nicht für ein Weihnachtsgeschenk reicht.

75 Sterne, auf denen Kinderwünsche im Wert von etwa 20 Euro notiert waren, wurden damals von den Pfullendorfer Bürgern abgeholt, und weil die Hilfsbereitschaft bei der Bevölkerung so groß war, sollen es in diesem Jahr 100 Wünsche sein, die erfüllt werden. „Wir mussten im letzten Jahr keinen Stern ersetzen, die Aktion wurde sehr gut angenommen“, freute sich Andreas Roth vom Kinder- und Jugendbüro bei einem Pressegespräch über die hohe Akzeptanz der Aktion bei der Bevölkerung. Sicherheitshalber hat er sich trotzdem wieder nach einem halben Dutzend Sponsoren umgesehen, die einspringen, falls nicht alle Sterne abgeholt werden.

Beschenkt werden Kinder aus allen Schulen und Kindergärten in der Kernstadt sowie einige Kinder der Furtmühle – ganz gleich welcher Glaubensrichtung oder Kultur. Die Vorschläge, welche Kinder ein Geschenk erhalten, kommen hauptsächlich von der Schulsozialarbeit, aber auch von den Leitungen der Kindergärten und Schulen. „Wir kriegen in der Regel mit, wenn es in einer Familie zu schwierigen Situationen kommt oder Geldnot herrscht“, sagte Sarah Mahlenbrey, die im Team für die Schulsozialarbeit an der Kasimir-Walchner-Schule und an der Realschule zuständig ist. Sie war im letzten Jahr beim Verteilen der Geschenke dabei und ist noch immer ganz gerührt, wenn sie an die Freude der Kinder denkt.

Geschwister gehen nicht leer aus

Das Geschenk wählen die Familien übrigens selbst aus. Ihnen wird, unbemerkt von den Mitschülern, ein Wunschzettel übergeben, den sie ausfüllen. Für den Stern wird der Wunsch aus Gründen der Diskretion anonymisiert, sodass der Schenkende nicht sieht, wer sein Geschenk erhält. Damit es an Weihnachten keine Tränen in den Familien gibt, erhalten auch Geschwisterkinder ein Geschenk. Der Ablauf ist einfach: Ab 1. Dezember holen Menschen, die ein Kind beschenken wollen, einen Stern bei einem der teilnehmenden Geschäft ab. Dann besorgen sie das auf dem Stern genannte Geschenk bei einem Händler ihrer Wahl, verpacken es hübsch und bringen es zusammen mit dem Stern bis spätestens 14. Dezember ins Jugendhaus. Das Team des Jugendhauses bringt die Geschenke dann rechtzeitig zu Weihnachten in die Familien.