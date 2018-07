Wunsch nach einer Beachparty soll Wirklichkeit werden

Positive Resonanz haben Ideen hervorgerufen, die Jugendliche aus Pfullendorf am Dienstag Bürgermeister Thomas Kugler und einigen Gemeinderäten vorstellten. Alle Wünsche waren dazu geeignet, die Stadt attraktiver zu machen. Jetzt sollen sie auf ihre Umsetzbarkeit hin überprüft werden. Allzu großen Illusionen sollten sich die Jugendlichen aber nicht hingeben, sagte Kugler.

Für manches Wunschprojekt wie die Erlebnisrutsche im Waldfreibad mit eigenem Becken wird die Finanzierung schwierig. Andere Wünsche wie die Ansiedlung eines Outlet-Centers zum Shoppen werden wohl an der Größe der Stadt scheitern. Dennoch: „Wir arbeiten die Vorschläge ab und treffen uns wieder mit euch“, sagte der Bürgermeister.

Bevor die Jugendlichen ihre Wünsche präsentierten, hatte Andreas Roth vom Kinder- und Jugendbüro über die Vorbereitung der Aktion informiert. An allen weiterführenden Schulen und im Jugendhaus waren Umfragen unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Alter zwischen zwölf und 21 Jahren durchgeführt worden. Erfragt wurden das Freizeitverhalten, die Teilnahme an Vereinsangeboten, die Wünsche zu weiteren Angeboten oder die Bereitschaft zu eigenem Engagement.

„Wir erhielten 384 auswertbare Fragebogen zurück und damit deutlich mehr als beim letzten Jugendhearing vor vier Jahren“, sagte Roth. Die Fragebögen ergaben, dass Mailen, Chatten und Surfen ganz oben bei den Lieblingsbeschäftigungen stehen. Wichtig sind außerdem Familienleben, Musik hören, chillen und Freunde treffen. Etwa die Hälfte der Jugendlichen ist Mitglied in einem Verein.

Auf der Wunschliste stehen Kino, Disco, bessere Shoppingangebote für Jugendliche oder Freizeitangebote wie eine Trampolinhalle und ein Kletterpark. Immerhin 40 Prozent der Jugendlichen gaben an, dass sie sich einbringen würden. „Die Jugendlichen sind insgesamt zufrieden mit dem Angebot in Pfullendorf, aber sie haben Wünsche“, sagte Roth.

Einige Gruppen hatten für das Jugendhearing ihre Ideen näher beleuchtet und sich Gedanken zur Umsetzung gemacht. Sie stellten ihre Projekte vor: eine Motocrossstrecke, die auf dem Gelände des ehemaligen Kieswerks angelegt werden könnte, einen „New Yorker“-Shop im Linzgau-Center, einen Sprungturm im Seepark, eine Paintball-Anlage im Bergwald, eine Gokart-Bahn, ein Outlet-Center oder eine Erlebnisrutsche im Waldfreibad.

„Ich finde es klasse, dass ihr euch Gedanken macht. Die Ideen waren alle gut“, sagte Thomas Kugler. „Wir lassen eure Vorschläge nicht in der Schublade verschwinden.“ Manches wie die Erlebnisrutsche, deren Kosten er auf etwa eine Million Euro bezifferte, sodass die Idee bereits bei der Freibadsanierung vor fünf Jahren wieder fallen gelassen wurde, verwies der Bürgermeister ins Reich der eher unerfüllbaren Wünsche. Auch wenn er bestätigte: „Eine Rutsche wäre was Geiles und würde das Freibad attraktiver machen.“ Beim Sprungturm im Seepark vermutete er, dass die Wassertiefe nicht ausreicht, will die Sachlage aber überprüfen lassen.

Die Motocrossstrecke will Thomas Kugler dem Gemeinderat vorstellen, wobei ein Betreiber gefunden werden müsste. Das Gleiche gilt für eine mögliche Gokart-Bahn oder Paintball-Anlage. Wie Thomas Kugler berichtete, gibt es Gespräche mit einem Anbieter für eine Lasertag-Arena. „Man braucht jemanden, der es macht, der Geld in die Hand nimmt und die Verantwortung übernimmt.“ Für das Outlet-Center sah Kugler kaum Chancen: „Solche Marken gehen nur in Städten mit mehr als 40 000 Einwohnern.“ Zum „New Yorker“-Shop will er das Gespräch mit den Eigentümern des Linzgau-Centers suchen.

Gute Aussichten auf Verwirklichung räumte Thomas Kugler hingegen dem Vorschlag einer Beachparty für Jugendliche ab 14 Jahren ein: „Die bringen wir irgendwie hin.“ Entweder im Seepark oder im Freibad wünschen sich die Jugendlichen im nächsten Jahr eine solche Party mit Programm.

Zustimmende Reaktionen erhielt der Bürgermeister auf die Frage, ob bei den Jugendlichen Interesse an einem Jugendgemeinderat besteht. Für einen richtigen Gemeinderat sprachen sich die Jugendlichen zwar nicht aus. Aber ein Gremium, etwa aus den Schulsprechern, das sich regelmäßig mit den Vertretern der Stadt austauscht, fänden sie wichtig.