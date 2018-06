Wormuth gehen die Stürmer aus

3280 Zuschauer sahen im Oktober 2011 in die Pfullendorfer Geberit-Arena den 4:1-Sieg der deutschen U20-Junioren gegen die Auswahl der Schweiz – heute hoffen der DFB und der gastgebende SC Pfullendorf, der mit rund 100 ehrenamtlichen Helfern die Rahmenbedingungen für das Länderspiel gegen Polen schuf, auf eine ähnlich hohe Zahl. Im Vorfeld der Partie (ab 17 Uhr auch live auf DFB-TV) hat die Sparkasse mehrere tausend Freikarten verteilt, die vor allem bei Kinder- und Jugendlichen Absatz fanden. Viele Vereine aus dem Linzgau werden heute in Hundertschaften mit Jugendspielern in die Geberit-Arena kommen, sodass die Zuschauerzahl von 2011 heute vielleicht sogar noch übertroffen werden kann.

Mit der Partie Deutschland – Polen sowie dem zeitgleich in der Schweiz angepfiffenen Duell zwischen der Schweiz und Italien beginnt heute die Internationale U20-Spielrunde, die 2000 eingeführt wurde. „Wir können ja die Spieler, die aus der U19 kommen, nicht ein Jahr lang ohne Nationalmannschaft herumlaufen lassen, bis sie für die U21 infrage kommen. Deshalb wurde diese Spielrunde damals aufgebaut“, erklärt U20-Coach Frank Wormuth, der beim DFB zudem Leiter der Fußballlehrerausbildung ist, die Entstehung des „Turnier-Kunstprodukts“.

Seit Dienstag residiert der DFB-Tross in Bad Saulgau, die Polen in Roggenbeuren im Deggenhausertal. Wormuth blies gestern Nachmittag die noch am Vortag angekündigte zweite Trainingseinheit in Bad Saulgau kurzfristig ab und setzte stattdessen einen Theorieblock an. Ist wohl auch nötig. Kaum zu glauben, aber wahr: Dem Taktikfuchs gingen vor dem Spiel nach und nach die Stürmer aus. Patrick Weihrauch von Bayern München hat von seinen Bossen vier Tage Sonderurlaub erhalten, Niclas Füllkrug wechselte eben von Werder Bremen zu Greuther Fürth und soll sich auf Wunsch der Franken dort erstmal eingewöhnen und Marvin Duksch von Borussia Dortmund ist verletzt.„Jetzt spielen wir halt ohne klassischen Neuner“, so Wormuth. Levent Aycicek von Werder Bremen wurde nachberufen und ist einer der „variablen Neuner“, also einer der offensiven Mittelfeldspieler, die abwechselnd in die Spitze stoßen. „Nicht zu verwechseln mit dem falschen Neuner“, erklärt Wormuth das „Fußball-Neudeutsch“ schmunzelnd: „Der falsche Neuner ist eine einzelne Spitze, die sich immer wieder ins Mittelfeld zurückfallen lässt.“

Rätselraten um die Namen im polnischen Kader herrschte bis am heutigen Spielnachmittag: „Erst dann bekommen wir vom polnischen Verband eine Kaderliste“, so DFB-Mitarbeiter Stephan Eiermann. Wormuth kümmert das aber nicht. Er weiß aus Erfahrung, dass die personelle Fluktuation von U20-Nationalmannschaften stets so groß ist, dass ein gestern intensiv beobachteter Gegner nicht selten heute schon in komplett veränderter Formation antritt. Der 52-Jährige, der von 1999 bis 2001 den SC Pfullendorf in de Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga führte, verzichtet deshalb seit einiger Zeit auf Gegnerbeobachtungen.

Der deutsche Kader dagegen ist nominell bekannt (siehe Infobox), die Reputation der Akteure aber naturgemäß noch ausbaufähig. Das Gros der Spieler, die allesamt zwischen dem 1. Januar 1993 und dem 31. Dezember 1994 geboren sind, spielen in U23-Mannschaften von Proficlubs, zumeist in einer der Regionalligen oder in der 3. Bundesliga. Einsätze in der 1. oder 2. Bundesliga haben nur die Wenigsten: Maximilian Arnold vom VfL Wolfsburg zum Beispiel lief gegen Hannover 96 am ersten Spieltag auf. Doch der 19-Jährige hat keine guten Erinnerungen an seine Erstliga-Premiere: Nach 31 Minuten flog er mit einer Roten Karte schon wieder vom Platz. Sebastian Kerk vom SC Freiburg wurde von Christian Streich immerhin bereits dreimal eingewechselt. Die größte Erfahrung auf professionellem Parkett hat Mitchel Weiser vom FC Bayern München II, der in der Vorsaison 13 Mal für den 1. FC Kaiserslautern in der 2. Bundesliga auflief. Zweitligaeinsätze haben auch Yannick Gerhardt vom 1. FC Köln (5) und sein Vereinskollege Maximilian Thiel (2) vorzuweisen.

Deutschland hat drei der vier letzten Internationalen U20-Spielrunden gewonnen. „Aber die Ergebnisse waren immer extrem knapp“, so Wormuth. Und die Polen knöpften der DFB-Elf schon mehrfach die Punkte ab.