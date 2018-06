Wolf Lange und sein Foto-Atelier ziehen um

Seit 1982 hat Fotografenmeister Wolf Lange im Gebäude Am alten Spital 10 gearbeitet – zunächst als Angestellter im Atelier von Jürgen Clemens und nach der Pensionierung seines Chefs im Jahr 1986 als selbständiger Fotograf. Jetzt ist er umgezogen und hat sein Atelier im ersten Stock in der Hauptstraße 31, der sogenannten „Rathauspassage“ eingerichtet.

„Die Räume sind größer und heller“, sagt Wolf Lange. „Ich habe hier viel mehr Möglichkeiten für den Hintergrund meiner Aufnahmen.“ Auf 75 lichtdurchfluteten Quadratmetern hat Lange jetzt alles an Mobiliar, farbiger Leinwand und Stoffen drapiert, was man für attraktive Portraits, Dessousaufnahmen oder Kinder- und Familienbilder braucht. Einen weiteren Vorteil sieht Lange, der selbstverständlich auch weiterhin Hochzeiten und Veranstaltungen außerhalb seines Ateliers fotografiert, in der Nähe zum Marktplatz mit dem Bürgerzentrum und zu den Geschäften: „Wenn jetzt jemand schnell ein neues Passfoto braucht, muss er nur noch die Straße überqueren.“

Im Moment noch der einzige Nachteil: Weil die neuen Fassadenschilder bisher nicht montiert werden konnten, ist das Atelier, das über den Lift des Parkhauses oder eine Treppe im rückwärtigen Teil des Gebäudes erreicht werden kann, ein bisschen schwer zu finden. (stt)