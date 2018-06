Am Samstag (15 Uhr) bestreitet der abstiegsgefährdete Fußball-Verbandsligist SC Pfullendorf bei Aufstiegsaspirant FC 08 Villingen sein erstes Punktspiel im neuen Jahr. Nicht zum Kader der Mannschaft von Trainer Marco Konrad gehört in Villingen Omar Jatta. Der 28-jährige Angreifer ist aktuell nämlich vom SC Pfullendorf freigestellt. Grund: Als Trainer Marco Konrad am 12. Januar zur ersten Übungseinheit nach der Winterpause bat, fehlte der Gambier unentschuldigt.

Auch den folgenden Trainingseinheiten blieb Jatta fern, freilich ohne seinen Verein über die Gründe zu informieren. Nach SZ-Informationen telefonierte Marco Konrad dem Stürmer tagelang hinterher, ehe Jatta sich dann bei Konrad meldete. Der Angreifer, der sich bereits bei seinen früheren Vereinen FV Ravensburg und FC 08 Villingen durch ähnliche Aktionen den Spitznamen „Dr. Kimble“ (Hauptfigur des us-amerikanischen Krimi-Klassikers „Auf der Flucht“) eingehandelt hat, begründete seine Absenz gegenüber dem Verein mit „privaten Angelegenheiten“, die er zu regeln habe. Danach wolle er sich wieder in den Dienst der Mannschaft stellen und seinen Vertrag bis zum 30. Juni 2017 erfüllen.

Private Trainingseinheiten

„Er hat nicht an der Vorbereitung teilgenommen, das ist richtig“, bestätigte Marco Konrad am Dienstagnachmittag die Geschehnisse um Omar Jatta. „Er hat uns aber versichert, dass er zurückkommt, sobald er seine Angelegenheiten geregelt hat. Und er hat auch gesagt, dass er sich derzeit privat fit hält.“ Nach SZ-Informationen hielt sich Jatta zuletzt länger im europäischen Ausland auf. Konrad wollte dies indes nicht kommentieren.

Obwohl der Gambier, der in der Vorrunde bis zu einer Sprunggelenksverletzung mitunter sehr gute Leistungen zeigte, die Mannschaft nun im Stich lässt, ist für den Sportclub ein Rauswurf des Spielers keine Option. Konrad: „Er ist jetzt mal vorläufig vom Verein freigestellt. Aber was hätten wir denn davon ihn jetzt rauszuschmeißen? Er soll seine Angelegenheiten regeln. Dann nehmen wir ihn hier wieder im Mannschaftskreis auf.“

Konrad relativiert auch die Bedeutung Jattas für den Kader: „Natürlich ist ein fitter Omar ein Spieler, der in jeder Verbandsligamannschaft eine Verstärkung darstellt. Aber er war ja auch bei unseren vier Siegen in Serie vor der Winterpause nicht dabei. Das zeigt, dass die Mannschaft auch ohne ihn erfolgreich sein kann.“ Omar Jatta sei deshalb im Mannschaftskreis aktuell auch „nicht das Schwerpunktthema“, so Konrad.

Was dem Ausfall Jattas ebenfalls an Bedeutung nimmt, ist die Tatsache, dass der Pfullendorfer Kader in der Winterpause nochmal deutlich verstärkt worden ist. Vier neue Spieler sind gekommen, die allesamt beträchtliches Potenzial zu haben scheinen: Für Angriff und offensives Mittelfeld Manuel Perkovic (NK Rovinj) und Ahmad Yousef (Syrien/VfB Friedrichshafen), für die defensive Zentrale in Innenverteidigung oder defensivem Mittelfeld Benjamin Sturm vom SSV Ulm sowie der zuletzt vereinslose Rückkehrer Marllex Abdullai. „Diese vier Spieler sind Lichtblicke, sie helfen uns sehr. Das haben die Vorbereitungsspiele deutlich gezeigt.“ Konrad freut sich jetzt auf die Partie am Samstag. Dass es gleich gegen eine absolute Spitzenmannschaft wie den FC 08 Villingen geht, hält der Trainer nicht zwingend für nachteilig: „Grundsätzlich ist da meine Haltung so: Was ich nicht beeinflussen kann, muss ich so nehmen, wie es kommt. Vielleicht ist es gut, vielleicht schlecht, dass wir sie so früh kriegen. Aber man hat ja am vergangenen Wochenende zum Beispiel am Waldkircher Sieg gegen den Freiburger FC gesehen, dass Überraschungen möglich sind. Warum sollte uns nicht auch eine gelingen?“

Mit einem fitten Omar Jatta wären die Erfolgsaussichten auf dem Kunstrasen im Villinger Friedengrund sicher noch besser. Doch der Gambier spielt ja wieder mal lieber „Dr. Kimble“ ...