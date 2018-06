Winter ist Segen und Plage

Er kam dieses Jahr etwas verspätet – der Winter – dafür hält er Pfullendorf jetzt aber seit Wochen in seinen eiskalten Händen. Für die einen sind Schnee und Kälte ein geschäftsfördernder Faktor, für die anderen nur lästige Arbeit, die zusätzlich anfällt.

Als Gewinner kann sich Klaus Epple vom DAV sehen. Er ist für das Spuren der Loipe in Pfullendorf zuständig und hat zu seinem Glück in dieser Saison alle Hände voll zu tun. „Vor allem an diesem Wochenende waren ganze Heerscharen auf der Loipe unterwegs“, sagt Epple.

Ihn interessiere vor allem woher die Leute kommen, die die Loipe nutzen: „Der Lauftreff aus Pfullendorf, die Schützengilde aus Ennetach und Soldaten aus der Kaserne kommen hierher zum Langlauf.“ Mit 30 bis 40 Zentimetern Höhe biete der Schnee auf der Loipe momentan beste Bedingungen für den Langlauf. „Bei Sonnenschein und null Grad bessern wir die Loipe jeden Tag aus“, sagt er. 24 Tage konnte die Loipe laut Epple in diesem Jahr genutzt werden. Im Vergleich zum vergangenen Jahr, als die Loipe nicht an einem einzigen Tag befahrbar war, weil es an Schnee mangelte, gehen die Langläufer als klare Gewinner aus diesem Winter hervor.

Schneeschippen ohne Ende

Überhaupt gar nicht kann sich Hans Frick über den üppigen Schneefall in diesem Winter freuen, er ist Hausmeister am Staufergymnasium und hat beide Hände voll zu tun. „Wenn es geschneit hat, fange ich um halb sechs mit der Arbeit an und bin dann mindestens zweieinhalb Stunden mit Schneeschippen beschäftigt“, sagt Frick. Neben dem Schulhof muss er auch noch den Weg zwischen Sechslindenschule und Stadthalle räumen und zudem auch noch alle Hintereingänge und Zufahrten freischaufeln. „Wenn schon zehn Zentimeter Schnee liegen, muss der Schnee dringend weg, sonst wird er zu nass und schwer“, sagt Hans Frick. Er müsse auch an Wochenenden und selbst in seinem Urlaub raus um zu Schippen: „Wenn der Schnee gefriert, kriegt man ihn gar nicht mehr von der Straße weg.“ Rund 180 Kilogramm habe der Hausmeister in diesem Winter schon an Salz ausgestreut und das bei jeder Temperatur: „Bei der Kälte kriegt man schon nach 20 Minuten klirrende Hände.“

Wenn die Kälte kommt, läuft das Geschäft – das gilt zumindest für das Kleidungsgeschäft Mode Langer: „Insgesamt kam der Winter sechs bis acht Wochen zu spät. Die Leute kaufen Wintersachen nach Bedarf“, sagt Sonja Langer vom Modehaus Langer. Bei den momentan tiefen Temperaturen gehen Pullover aber sehr gut über die Ladentheke, gefolgt von Jacken und Mänteln.

Fußballer räumen ihr Feld

Auch die Spieler des SC Pfullendorf müssen sich warm einpacken, wenn sie zum Training gehen. „So viel wie möglich, aber so, dass man sich noch darin bewegen kann“, sagt Patrick Hagg, Trainer beim SC Pfullendorf. Er und seine Spieler sehen sich vor besonderen Herausforderungen in diesem Winter, denn vor dem eigentlichen Training gibt es zur Zeit eine Aufwärmung der besonderen Art. „Wir schippen etwa eine halbe Stunde lang das Feld, bevor wir anfangen können“, sagt Patrick Hagg. Das seien alles andere als optimale Bedingungen für das Training. Vor allem wenn der Platz gefriere, werde es rutschig und nicht ganz ungefährlich, so Hagg. „Die Spieler muss man dafür loben, die bringen zum Teil ihre eigenen Schaufeln mit“, sagt er. In die Halle weiche er mit seinem Team nur aus, wenn es auf dem Feld gar nicht mehr gehen sollte. Der Fußballverein gehört damit zu den Verlierern der Saison – zumindest, was das Wetter angeht.

Ein unerwarteter Gewinner des Winters ist die Spedition Jäger, denn größere Probleme hatte das Unternehmen nicht. „Meine Jungs sind das gewohnt. Bei den Bedingungen ist es das Sicherste, genügend Abstand zu halten“, sagt Geschäftsführer Dieter Prahl. Bisher sind seine Lastwagenfahrer schadenfrei durch den Winter gekommen. „In der Regel macht uns der Winter keine Probleme, es läuft alles nur eben etwas langsamer ab“, sagt der Unternehmer. Und: „Wenn man ins Rutschen kommt, ist es schon zu spät. Da hilft dann nur noch beten.“