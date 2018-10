Windkraftkritiker machen ihrem Ärger Luft

Rund 60 Mitglieder von windkraftkritischen Bürgerinitiativen aus Pfullendorf, dem Oberland und der Schwäbischen Alb haben beim Windpark Hilpensberg in Pfullendorf unter anderem gegen weitere geplante Windräder in unmittelbarer Nachbarschaft demonstriert. Anlass war eine Informationsfahrt des baden-württembergischen Umweltministeriums, die von Mengen über Hilpensberg, Heggelbach und Pfullendorf zurück zum Ausgangspunkt führte. Themen waren erneuerbare Energien und Naturschutz.

Vor Ort habe sich eine äußerst kontroverse Diskussion entwickelt, schreibt Marget Bures in einer Pressemitteilung. Sie gehört unter anderem der Bürgerinitiative zum Schutz der Raumschaft Ostrachtal, der Ortsgruppe im Verein „Mensch Natur Baden-Württemberg“ und dem Bündnis „Rettet die Alb“ an. Wie Bures berichtet, waren Vertreter des Umweltministeriums, des Regierungspräsidiums Tübingen, des bestehenden Windparks und verschiedener Verbände nach Hilpensberg gekommen. Das Landratsamt Sigmaringen, gegen das heftige Vorwürfe wegen der Genehmigung der bestehenden Anlagen erhoben wurden, sei offenbar nicht eingeladen gewesen.

Nachdem Behörden- und Betreibervertreter zu den rechtlichen Grundlagen und den technischen Einzelheiten Stellung bezogen und die Verbindung zur Energiewende herstellt hatten, beklagten Anwohner unkorrektes Vorgehen bei der Genehmigung und unzumutbare Lärmbeeinträchtigungen durch die bestehenden Anlagen.

Polizisten bleiben Zuhörer

„Angesichts des Zusammenpralls anscheinend unverrückbar feststehender Auffassungen verliefen die Gespräche bemerkenswert ruhig“, schreibt Marget Bures. Die beiden anwesenden Polizisten hätten sich auf interessiertes Zuhören beschränken können. „Die einzigen Missfallenskundgebungen wurden laut, als ein Windkraftbefürworter die Anlagen mit der Kulturleistung des Ulmer Münster gleichsetzte und die Schönheit einer durch Windenergieanlagen geprägten Landschaft herausstellte.“

Die Diskussion habe beispielhaft gezeigt, dass sich die Positionen im Bereich der Windkraftplanung zumindest zurzeit unvereinbar gegenüberstehen. „Während die Befürworter stets wiederkehrend auf die Notwendigkeit der Anlagen zur Umsetzung der Energiewende und die Hinnahme der zwangsläufig damit verbundenen Belastungen hinweisen, sehen die Betroffenen politisch motivierte Zulassungsverfahren, bei denen die Interessen der Bürger vor Ort wenig zählen“, schreibt Marget Bures. So habe es bei einem durchaus höflichen Austausch der widerstreitenden Meinungen bleiben müssen. „Die Frage der Deutungshoheit in Sachen Windkraft blieb bei der Informationsveranstaltung des Umweltministeriums in Hilpensberg offen.“