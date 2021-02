Wie die Pandemie dem Pfullendorfer Schultes in die Hände spielt

Auch wenn die Corona-Pandemie den Bürgern derzeit viele Opfer abverlangt und ebenso viele Beschränkungen im alltäglich Leben mit sich bringt, so hat sie in Pfullendorf in diesem Jahr dennoch für eine kleine Sensation gesorgt: Erstmals in der langen Geschichte der Pfullendorfer Fasnet ist es Schultes Thomas Kugler gelungen, am schmotzigen Dunschtig das Rathaus erfolgreich gegen die Narrenzunft Stegstrecker zu verteidigen.

Wie die Stadtverwaltung mitteilt, waren Kugler und seine anvertrauten Schützlinge für den „Sturm auf das Rathaus“ wie in jedem Jahr bestens gerüstet. „Aber offensichtlich haben die erbitterten Verteidigungsbemühungen der letzten Jahre – meist erging beim Wettkampf um den Rathausschlüssel Gnade vor Recht zu Gunsten der Narren – gefruchtet und nun dazu geführt, dass es die Narrenschar in diesem Jahr nicht einmal versucht hat, das Rathaus zu erobern“, heißt es in der entsprechenden Pressemitteilung.

Thomas Kugler war nach dem Erfolg sichtlich zufrieden: „Wir waren wieder einmal perfekt vorbereitet und top motiviert, um das Rathaus zu verteidigen“, wird er in der Mitteilung zitiert. „Aber offensichtlich waren die Narren um Stegstrecker-Boss Andreas Narr von der sich bereits in den letzten Jahren abzeichnenden Niederlage beim Rathaussturm so demotiviert, dass in diesem Jahr schon gar kein Versuch mehr unternommen wurde.“ Die erfolgreiche Verteidigung des Rathauses hat zur Folge, dass die Beschäftigten nun erstmals über die komplette Fasnet einem ruhigen und geregelten Dienstbetrieb nachgehen können und dabei nicht von der Narretei gestört werden.

„Auf diesem Erfolg dürfen wir uns aber nicht ausruhen“, so Schultes Kugler mit Blick auf die Fasnet im kommenden Jahr. „Ich bin mir sicher, dass die Narren für das nächste Jahr einen perfiden und zugleich närrischen Plan schmieden werden, um dann wieder an den Rathausschlüssel zu gelangen.“ Gleichzeitig schickt der Bürgermeister eine Warnung in Richtung Stegstrecker-Boss Andreas Narr: „Wir werden wachsam bleiben und uns jetzt gleich schon wieder an die Vorbereitungen für 2022 machen.“