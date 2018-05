Werner Groß feiert 35 Jahre bei der Volksbank

Die Volksbank Pfullendorf hat ihren Vorstandsvorsitzenden Werner Groß für 35 Jahre Betriebszugehörigkeit geehrt. „Aufgrund seiner außerordentlichen Fach-, Führungs- und Sozialkompetenz wird der 55-Jährige bei Kunden, Geschäftspartnern und Mitarbeitern allseits geschätzt und genießt hohes Ansehen“, schreibt die Bank in einer Pressemitteilung. Ausgezeichnet wurde auch Wilfried Jerg, der seit 25 Jahren für die Volksbank tätig ist und in der Filiale in Heiligenberg Privatkunden betreut und berät.

Im Mai 1982 hatte Werner Groß seine zweijährige Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Volksbank Überlingen abgeschlossen. Anschließend wechselte er zur Volksbank Pfullendorf, wo er zunächst als Kreditsachbearbeiter und später als Kreditberater für Privatkunden und als Leiter der Kreditabteilung tätig war. Im April 1998 wurde er zum hauptamtlichen Vorstandsmitglied ernannt. Privat engagiert sich Groß als Schatzmeister der Wirtschaftsinitiative Pfullendorf (WIP), im Rotary-Club und im Musikverein Altheim. In seiner Freizeit fährt er gern Ski und spielt Tennis.

„Während seiner Amtszeit hat Werner Groß als Vorstandsvorsitzender und Marktvorstand für den Privat- und Firmenkundenbereich maßgeblich zur positiven Entwicklung der Volksbank beigetragen, die Bank mit Weitblick, Tatkraft und diplomatischem Geschick entscheidend mitgeprägt und nach außen stets vorbildlich repräsentiert“, heißt es in der Pressemitteilung der Volksbank. „Die Volksbank Pfullendorf behauptet sich als selbstständige und leistungsfähige Genossenschaftsbank mit einer derzeitigen Bilanzsumme von 194 Millionen Euro.“

Unter der Regie von Werner Groß wurde 2001 die Volksbank-Hauptstelle an der Heiligenberger Straße renoviert und neu gestaltet. 2002 feierte die Volksbank ihr 100-jähriges Bestehen. „Die zunehmenden regulatorischen Anforderungen und die weiter fortschreitende Digitalisierung sind in Zeiten der Niedrigzinsphase eine große Herausforderung“, schreibt die Bank in ihrer Pressemitteilung.

Als Dank und Anerkennung für ihr Wirken erhielten Werner Groß und Wilfried Jerg Geschenke sowie eine Ehrenurkunde der Industrie- und Handelskammer (IHK) Bodensee-Oberschwaben. Der Generalbevollmächtigte Markus Dold und die Mitarbeiter der Volksbank schlossen sich den Glückwünschen an.