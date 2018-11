Werkstättle leidet unter dem Mindestlohn

Das gemeinnützige Projekt Werkstättle, das langzeitarbeitslosen und von Ausgrenzung bedrohten Menschen Arbeit bietet, blickt erneut sorgenvoll in die Zukunft. Der Grund: Die gesetzlich festgelegte Erhöhung des Mindestlohns von 8,84 Euro auf 9,19 Euro im nächsten Jahr und weiter auf 9,35 Euro im Jahr 2020 sowie die noch weit darüber hinausgehenden politischen Forderungen ohne staatlichen Ausgleich für Betriebe, die Menschen ohne Perspektive beschäftigen. Daran ließen Vorstandsvorsitzender Rüdiger Semet und Geschäftsführerin Joseline Gräbner-Reutter bei der Mitgliederversammlung am Montag keinen Zweifel.

„Unsere Menschen sind durch Krankheit, Alter, fehlende Ausbildung oder lange Arbeitslosigkeit einfach nicht so einsatzfähig“, sagte Gräbner-Reutter. „Im Prinzip besetzen wir jeden Arbeitsplatz doppelt und das ist bei hohen Mindestlöhnen ohne Ausgleich nicht finanzierbar.“

Semet ergänzte: „Wir wollen die Menschen beschäftigen, aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht aus dem Gleichgewicht geraten.“ Und: „Eine Problematik ist, dass die Beschäftigung von Langzeitarbeitslosen nach einer gewissen Zeit nicht mehr bezuschusst wird.

Sollen wir sie dann wieder in die Arbeitslosigkeit zurückschicken?“ Die Antwort gab er gleich selbst: „Wir setzen alles daran, die Menschen anschließend in irgendeiner Weise weiter zu beschäftigen.“ Es tue den Menschen gut zu arbeiten und sie seien froh über ihren Arbeitsplatz, aber das ersetze nicht die Gesundheit und die Ausbildung. Wie schmal der Grat ist, auf dem sich Joseline Gräbner-Reutter und ihre Vorstandskollegen Jahr für Jahr bewegen, zeigte der Geschäftsbericht.

150 Mitarbeiter

Das Werkstättle mit seinen aktuell 150 Mitarbeitern erwirtschaftete im Jahr 2017 gerade mal ein Plus von 17 582 Euro. Für 2018 wird ein ähnliches Ergebnis erwartet und für 2019 sieht der Wirtschaftsplan schon nur noch einen Überschuss von 9500 Euro vor. Immer vorausgesetzt, die geplante Umsatzsteigerung im Bereich Industrieservice gelingt und der Ankauf der alten, bisher geleasten Druckmaschinen im Bereich Druckservice erweist sich als die erhoffte Einsparungsmaßnahme. Ein erfreulicher Aspekt bei all den Problemen: In diesem Jahr konnte das Werkstättle trotz aller Rückschläge sein 30-jähriges Bestehen feiern.

Nicht ganz ideal verliefen die Geschäftsjahre 2017 und 2018 auch für die gemeinnützige Seeparkgesellschaft, die die Golfanlagen betreibt. Die Abenteuergolfanlage schließt zwar zuverlässig mit einem Gewinn, aber die Fußballgolfanlage kommt, so Joseline Gräbner-Reutter, „nicht so richtig auf Touren“. Im Jahr 2017 bescherte sie dem Werkstättle einen Verlust von 10 000 Euro, sodass am Ende nur ein Gewinn aus beiden Anlagen von 1100 Euro übrig blieb.

Für die mit gutem Wetter gesegnete Saison 2018 rechnet die Geschäftsführerin mit einem Plus von 35 000 Euro bei der Abenteuergolfanlage, bei der Fußballgolfanlage, die wegen des völlig ausgetrockneten Rasens auch noch vorzeitig schließen musste, erwartet sie aber einen Verlust von 27 000 Euro. „Fußballgolf wird im nächsten Jahr noch mal ein Thema“, sagte sie. Um Abhilfe zu schaffen, versuche man ins Busgeschäft zu kommen, was nicht ganz einfach und eine langwierige Angelegenheit sei, und strebe eine Kooperation mit dem Projekt „Campus Galli“ in Meßkirch sowie mit der Erlebnisgastronomie „Barfüßer“ in Pfullendorf an. Ein weiteres Thema in den nächsten Jahren: Rüdiger Semet und Joseline Gräbner-Reutter wurden zwar aktuell vom Verwaltungsrat beziehungsweise von der Mitgliederversammlung für weitere drei Jahre in den Vorstand gewählt, danach wollen aber beide aus persönlichen Gründen kürzer treten. „Wir müssen versuchen, in den nächsten drei Jahren einen Weg zu finden, wie es auf Leitungsebene weitergehen soll“, so Gräbner-Reutter.