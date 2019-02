Wenn es allein nicht mehr geht: Die Aufgaben der gesetzlichen Betreuer

Wehmut ist bei Thomas Bellgardt der Vorfreude gewichen. So ist es am Freitag beim Richtfest von Bellgardt Medientechnik im Meckenbeurer Gewerbegebiet am Flughafen spürbar gewesen.

Der bisherige Standort im Bildstock in Langenargen (seit 2001 dort auf 500 Quadratmetern) platzt aus allen Nähten. Geschäftsführer Thomas Bellgardt schilderte dies aktuell und drastisch: Vor einer Stunde sei Ware angekommen – „und wir konnten nicht mehr laufen“.