Weihnachtsgeister bringen den geizigen Onkel Scrooge zum Umdenken

Pfullendorf - Das Theater Sturmvogel hat am Freitagvormittag in der Pfullendorfer Stadtbücherei die berühmte Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens als interaktives und altersgerechtes Kindertheater gezeigt. 100 Fünftklässer der Grundschule am Härle und der Sechslindenschule kamen zu diesem Weihnachtserlebnis, bei dem es um das Teilen ebenso ging wie darum, Verantwortung zu übernehmen.

Zur Geschichte: Onkel Scrooge hat keine Lust darauf, Weihnachten zu feiern. Seine kleine Nichte Mary will ihn zum Weihnachtsessen einladen, aber er möchte lieber sein Geld zählen. „Geiz ist geil. Ich geb’ euch nichts ab“ ist das Lebensmotto von Onkel Scrooge. Sein Geld mit anderen zu teilen kommt für ihn nicht in Frage. Das gilt auch für Menschen in Not oder kranke Kinder.

So kann es passieren, dass einen die Weihnachtsgeister heimsuchen. Der erste Geist zeigt Scrooge die weihnachtliche Freude aus seiner Kindheit, der zweite die Freude am Baumschmücken und das Singen in der Gegenwart. Die kleinen Theatergäste unterstützen dabei mit vollem Eifer den Geist. Der dritte Geist erzählt Scrooge, was andere über ihn denken und sagen. „Aber ich bin doch ein guter Mensch: ordentlich, sauber und sparsam“, sagt der Onkel zu den Kindern – doch die widersprechen ihm. Schließlich muss er sich selbst eingestehen, dass er zwar reich ist, aber auch einsam. Freunde hat er nicht.

Der Weihnachtsmuffel ändert sich

Jetzt können nur noch die Kinder helfen. Sie überzeugen Scrooge davon, von seinem Geld etwas abzugeben und auch an andere Menschen zu denken. So wird aus dem Weihnachtsmuffel doch noch ein warmherziger Mensch. Am Ende feiert er glücklich und zufrieden mit seiner Nichte Mary das Weihnachtsfest.

Mit viel Witz und Humor erzählten und spielten Sandra Jankowski und Frank Klaffke die berühmte Weihnachtsgeschichte. Die Kinder wurden von Anfang an in die Handlung mit einbezogen, gestalteten sie mit und waren hellauf begeistert. Die beiden Schauspieler verstanden es hervorragend, ihre jungen Zuschauer zu Akteuren werden zu lassen. Das alles geschah mit Humor und Leichtigkeit. Staunen, Lachen, Singen und Begeisterungsstürme: Die Kinder konnten gar nicht mehr still sitzen. Sie hatten nicht nur eine Menge Spaß, sondern lernten auch noch viel – ohne es zu merken.

Doch nicht nur die Kinder, auch die Lehrer waren begeistert und hatten viel zu lachen. „Es war eine tolle Veranstaltung“, sagte Büchereileiterin Martina Feldt. „Das interaktive Kindertheater war bereits zum dritten Mal bei uns zu Gast und hat wieder einmal die Professionalität der beiden Darsteller unter Beweis gestellt.“ Das Theater Sturmvogel war 1999 von der Schauspielerin und Sängerin Sandra Jankowski und dem Schauspieler und Regisseur Frank Klaffke in Reutlingen gegründet worden. Ihre Devise lautet: Mitdenken, mitmachen, Spaß haben.