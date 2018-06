Weihnachtliches Kindertheater

Unter dem Titel „Ein Plätzchen für Lilli“ lädt die Stadtbücherei Pfullendorf am Samstag, 29. November, um 15 Uhr, zu einem weihnachtlichen Theaterstück für die ganze Familie ein. Anna ist mitten in der Nacht aufgewacht. Sie hat etwas Wichtiges vergessen: Für das Weihnachtsfest in der Schule sollte sie Plätzchen backen. Verzweifelt stöbert sie in den Backbüchern.

Da wirbelt plötzlich Lilli, das Gespenst, durch die Küche und bietet seine Hilfe an. Doch wie kann ein Schlossgespenst helfen, das selber ein Problem hat? „Ein Plätzchen für Lilli“ ist ein sinnliches, verrückt-vergnügliches Weihnachtsmärchen für Kinder ab vier Jahren - mit einer Schauspielerin, einem Gespenst, einem Akkordeon und einem Mürbeteig, der sich in wohlriechendes Gebäck verwandelt.

Kartenreservierung nimmt die Stadtbücherei unter Telefon 07552/251200 entgegen.