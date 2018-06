Weber neuer Tennis-Bezirksvorsitzender

Ein „volles Haus“ hat es bei der Mitgliederversammlung des Tennisbezirks Schwarzwald-Bodensee am Samstagmittag in Kirchen-Hausen gegeben. Nach dem Rücktritt des bisherigen Vorsitzenden Peter Bauer vor einigen Wochen übernahm Sportwart Sebastian Weber kommissarisch die Verantwortung an der Spitze des Bezirks. Jetzt wurde Weber zum neuen Vorsitzenden gewählt.

Da Neuwahlen auf der Tagesordnung standen waren auch durch verschiedene Informationen im Vorfeld die Vereinsvertreter zahlreich und erwartungsvoll angereist. Nach längeren Diskussionen, entfacht durch eine Stellungnahme des zurückgetreten Amtsinhabers sowie einer rechtlichen Prüfung, ob Neuwahlen überhaupt möglich sind, wenn der bisherige Vorstand nicht entlastet ist, entschloss sich die Versammlung, diese in geheimer Abstimmung durchzuführen. Mit überwältigender Mehrheit wurde dabei Sebastian Weber zum neuen Bezirksvorsitzenden gewählt. Neuer Sportwart ist Mike Wolf, in ihren Ämtern bestätigt wurden Bezirksjugendwartin Silvia Hamm und Pressewart Jürgen Müller.

Die wegen einem anhängenden, inzwischen aber abgeschlossenen Verfahren, ungeprüfte Kasse wies solide Rücklagen aus. Gestiegene Trainerkosten sind auf die Einrichtung einer Fördergruppe im Nachwuchsbereich zurückzuführen, die aber zum Teil durch den Anteil der Eltern wieder ausgeglichen werden.

Aus terminlichen Gründen fällt die Sport- und Jugendwartetagung in diesem Frühjahr aus, die Jahrbücher werden den Vereinen ausnahmsweise zugesandt. Bezirkssportwart Weber zog eine insgesamt positive Bilanz der Wettkampf-Saison, bedauerte aber, dass mangels Interesse kein Mixed-Wettbewerb zustande kam. Als „Segen und Fluch“ zugleich bezeichnete er die Zunahme der LK-Turniere - Fluch deshalb, weil doch viele Spieler kurzfristig absagen, wenn sie ihre LK nicht verbessern können.

Die Gruppeneinteilung sei zu 95 Prozent abgeschlossen, blickte Weber in die neue Saison. Noch gebe es kleinere Probleme mit der Gruppenstärke. Der endgültige Spielplan stehe Mitte März, versprach er.

Ordnungsgelder gestiegen

Hauptsächlich wegen Mannschaftsabmeldungen und Nichtantritten stiegen 2014 die Ordnungsgelder. Wichtig für die Vereine ist, 2015 die Ergebnisse der Spiele bis 12 Uhr am Folgetag zu melden. Die Spielberichte müssen bis Ende September aufbewahrt werden – von beiden Teams. Die Meldeliste der Spieler sollte erst kurz vor dem ersten Spieltag ausgedruckt werden und die LK-Einstufung für Neumitglieder möglichst realistisch sein. „Mit Turnieren sind wir im Bezirk gut aufgestellt“, meinte Weber, bevor er seinem gesamten Team dankte.

Bezirksjugendwartin Silvia Hamm appellierte an die Vereinsvertreter, den Nachwuchs zu den Bezirksmeisterschaften zu schicken. Das Förder- und Mehrkampftraining mache sich positiv bemerkbar, meinte sie und dankte im gleichen Atemzug ihrem Trainerteam. Hamm nahm die Auszeichnung der Mannschaftsmeister vor.

Der Bezirksvorsitzende ehrte die langjährigen Kassenprüfer Bernd Rath und Bettina Quintus mit der Bezirksnadel sowie Spielleiter Manfred Riehm und Bezirkspressewart Jürgen Müller mit der Bronzenen Ehrennadel des Badischen Tennisverbands. Nach jetzt 20 Jahren verabschiedet wurde der Referent für Breitensport, Wilhelm Martin.