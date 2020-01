Wasserstand im Pfullendorfer Seepark erreicht absoluten Tiefstand

Der Wasserspiegel des Sees im Pfullendorfer Seepark ist in letzter Zeit merklich gesunken – und hat aufmerksame und teilweise besorgte Bürger auf dem Rathaus vorstellig werden lassen. Ein Grund, warum das Thema bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats zum Gespräch kam.

Im Vorfeld hatte Jörg-Arne Bias, Leiter des Eigenbetriebs Seepark, Rücksprache mit den Behörden gehalten und sich über die Ursachen für den Rückgang des Grundwassers informiert. Während der Gemeinderatssitzung informierte er das Gremium ausführlich über die Einzelheiten, die er von der baden-württembergischen Landesanstalt für Umwelt erhalten hat. Demnach sei der Grundwasserspiegel, der jahreszeitlich und klimatisch bedingten Schwankungen unterliegt, landesweit zurückgegangen.

Landesamt für Umwelt rechnet mit Entspannung

In Pfullendorf werde das Grundwasser an beiden Seen ständig überwacht. Seit Weihnachten werde nun erstmals seit längerer Zeit wieder eine Zuführung des Grundwassers beobachtet, sodass das Landesamt für Umwelt damit rechnet, dass eine Entspannung eintritt. Bis jetzt, so Bias bei einem weiteren Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“, zeichne sich zwar noch keine richtige Trendwende ab, jedoch sei man von einem „katastrophalen Zustand des Gewässers weit entfernt“.

Während der Gemeinderatssitzung berichtete Bias zudem, dass der Wasserstand im Seepark seit der Eröffnung des Parks im Jahr 2001 um dreieinhalb Meter gesunken sei. Derzeit habe er den absoluten Tiefstand erreicht. „Wir haben aktuell keinen Plansch- und keinen Nichtschwimmerbereich im Badebereich, denn der See fällt an der jetzigen Uferlinie um knapp neun Meter ab“, sagte Bias. „Aktuell“, bezieht sich dabei auf dem Zustand Mitte Januar, bis zur Badesaison kann sich der Wasserstand schließlich wieder ändern. Wenn sich der Wasserspiegel nicht erhöht, dann könne man laut Bias „keinen Plansch- und Nichtschwimmerbereich“ im Sommer anbieten, denn dafür fehle dann die entsprechende Flachwasserzone.

Auch in der Flachwasserzone gegenüber der Badestelle macht sich die Abwesenheit des Wassers bemerkbar: Dort sei die „Kinderstube der Fische“ derzeit ohne das lebenswichtige Nass, so Bias. „Das ganze wird sich hoffentlich wieder erholen, wir sind verhalten optimistisch“, sagte Bias während der Sitzung. Bürgermeister Thomas Kugler begegnete Gerüchten, die derzeit in der Stadt kursieren, und erklärte, dass das Absinken des Wasserspiegels nichts mit dem Kiesabbau zu tun habe.

Auf Anfrage aus dem Gemeinderat sagte der Schultes, dass die Trinkwasserversorgung nicht in Gefahr sei. Dies unterstreicht auch Bias: „Mit der Sicherstellung der Trinkwasserversorgung hat der Wasserstand im See nichts zu tun.“ Was jedoch Auswirkung auf den Pegelstand hätte, wäre Wasser von oben – und deshalb hofft Bias nun auf Regen.