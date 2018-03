Wasserskianlage soll am 30. März eröffnet werden

Hermann Geil, Betreiber der Wasserskianlage im Seepark Linzgau in Pfullendorf, hat genug vom schlechten Wetter. Der 42-Jährige will nach der langen Winterpause am Freitag, 30. März, die Liftanlage eröffnen. Seit 2005 erfreut sich die etwa 900 Meter lange Anlage großer Beliebtheit.

Hermann Geil und seine Aushilfen stehen in den Startlöchern. „Wir müssen die Anlage noch auf Vordermann bringen, dann kann es losgehen“, sagt Geil, der sich vor 13 Jahren dazu entschieden hatte, die Wasserskianlage im Seepark Linzgau zu betreiben. „Ich habe diese Entscheidung noch keine Sekunde bereut. Mir macht es riesigen Spaß“, ergänzt Geil, der die Anlage nach und nach mit Hindernissen und Schanzen ausgestattet hat, um sie noch attraktiver für die Kunden zu machen.

Und damit trifft er offensichtlich den Geschmack der Wasserskifahrer und Wakeboarder, die bei Hochbetrieb im Sommer geduldig im Neoprenanzug in der Schlange stehen und darauf warten, bis sie an der Reihe sind, um ihre Runden zu drehen. Und Hermann Geil hatte vor fünf Jahren auch auf die Anregungen der Wakeboarder reagiert, die ihm einen Anfängerbahn ans Herz gelegt hatten, bei der Anfänger das Starten und Fahren auf dem schmalen Brett lernen können. „Die kommt gut an bei den Leuten“, so Geil.

Dass die Wasserskianlage in Pfullendorf gut frequentiert ist, liegt vor allem auch daran, dass die Gäste aus Bayern, aus der Schweiz, aus Österreich nach Pfullendorf fahren, um dort einen Tag lang ihre Tricks vorzuführen. „Viele nehmen echt eine lange Anreise in Kauf“, so Geil, der sich noch mehr Pfullendorfer Bürger wünscht, die bei ihm Wasserski fahren. Zumindest ist er zuversichtlich, „weil wir inzwischen viele Jugendliche zwischen 13 und 17 Jahren auf der Anlage haben“.

Deutsche Meisterschaften

Mit der abgelaufenen Saison 2017 ist Geil nicht ganz zufrieden, „weil das Wetter gegen Ende der Saison nicht ganz mitgespielt hat“. Das heißt nicht, dass er enttäuscht sei, dafür überwiegen die schönen Momente an 2107 – und speziell an eine Veranstaltung: die Wasserskianlage in Pfullendorf war im August Austragungsort der deutschen Meisterschaften im Wakeboarden. „Das war einfach mega“, sagt Geil, der von allen Teilnehmern ein großes Lob erhielt. 2018 wird es zwar keine Neuauflage geben, „aber vielleicht wieder in ein paar Jahren“.

Hermann Geil freut sich jetzt erst einmal auf besseres Wetter und die Eröffnung am 30. März. Sollte das Wetter nicht wirklich für die Abenteuersportart unter freiem Himmel geeignet sein, werde er anfangs die Laufzeiten der Liftanlage verkürzen. Aber daran denkt er momentan noch nicht.