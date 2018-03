Waschbär schrubbt die Ostereier sauber

Die Vorlesereihe „Lit für Kids“ der Stadtbücherei Pfullendorf geht am Donnerstag, 22. März, um 15 Uhr mit einem originellen Bilderbuch zur Osterzeit in die nächste Runde. Vorlesepatin Birgit Jäger zeigt die illustrierte Geschichte vom kleinen Osterwaschbären Rufus, der eines Nachts vor dem Osterfest in die Werkstatt der fleißigen Osterhasen stolpert.

Beim Anblick der bunt gefärbten Eier will er sich nützlich machen und alles wieder „in Ordnung“ bringen. Heimlich schleppt er die bunten Eier zum Bach und schrubbt sie eifrig blitzblank sauber. Erst als die Osterhasen am nächsten Morgen die strahlend weißen Eier finden, wird Rufus klar, was er angerichtet hat. Ob er mit Hilfe der anderen Waldtiere sein Missgeschick wieder gutmachen kann?