Wanderungen durch den Wald, an den See und zum Spargelhof

Die Mittwochswanderungen der Ferienregion Nördlicher Bodensee führen im Juni durch das Waldgebiet Malaien, zu den Zielfinger Seen, nach Liggersdorf und zu einem Spargelhof. Wie geben einen Überblick über die verschiedenen Ziele.

6. Juni: Rund um den Malaien. Die Teilnehmer fahren zunächst in Fahrgemeinschaften nach Denkingen. Dort führt sie die sechs bis sieben Kilometer lange Strecke durch das Waldgebiet Malaien. Abschließend ist eine Einkehr in Straß geplant. Die Fahrtkosten betragen 2,50 Euro pro Person. Hans und Anne Greulich begleiten die Tour.

13. Juni: Von Neuseeland zur Südsee. Die etwa sechs Kilometer lange Wanderung führt auf Naturwegen die Ablach und die Zielfinger Seen entlang. Anschließend ist eine Einkehr geplant. Die Fahrtkosten betragen 3,50 Euro pro Person. Charlotte Zoller begleitet die Tour. Offen ist noch, ob diese eventuell mit der Mittwochswanderung am 20. Juni getauscht wird.

20. Juni: Im Hohenfelser Land. Die etwa sechs Kilometer lange Strecke führt auf aussichtsreichen Wegen nach Liggersdorf. Abschließend ist eine Einkehr geplant. Die Fahrtkosten betragen 3,50 Euro pro Person. Begleitet wird die Wanderung von Charlotte Zoller.

27. Juni: Jammer nich! Die etwa sechs Kilometer lange Wanderung führt zum Bauernhof Möking in Uhldingen-Seefelden am Bodensee. Die Fahrtkosten betragen fünf Euro pro Person. Rosi Krug begleitet die Tour.

Die Formalitäten: Änderungen im Programm sind vorbehalten. Die Teilnehmer treffen sich immer um 14 Uhr am Stadtgartenvorplatz in Pfullendorf. Von dort aus geht es in Fahrgemeinschaften zum jeweiligen Ausgangspunkt der Wanderung. Die Teilnahme an den Wanderungen erfolgt auf eigene Gefahr. Die Stadt Pfullendorf, die Gemeinden der Ferienregion Nördlicher Bodensee und die Tourenführer übernehmen keine Haftung für Unfälle oder Schäden.