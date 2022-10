Waldjugendspiele im Stadtwald Pfullendorf

Fast 100 Schüler der dritten Grundschulklassen erlebten am vergangenen Dienstagvormittag bei den alljährlichen Waldjugendspielen der Stadt Pfullendorf einen interessanten und lehrreichen Vormittag im Stadtwald-Distrikt Neidling. Aufgrund des regnerisch kalten Herbstwetters mussten die diesjährigen Spiele leider vorzeitig beendet werden, damit die Kinder früher in die warmen Klassenzimmer zurückkehren konnten, teilt die Stadt mit.

Teilgenommen haben die Kasimir-Walchner-Schule, die Sechslindenschule, die Grundschule am Härle sowie deren Außenstelle Löwenschule. Der städtische Umweltbeauftragte Andreas Fink setzt hier eine gemeinsame Initiative von Schul- und Forstverwaltung in die Praxis um. Auf spielerische Art und Weise werden Zusammenhänge in Natur und Umwelt den Schülern im Wald erklärt.

Bei der Durchführung der Waldjugendspiele und bei der Betreuung der Stationen sind die Lehrer der teilnehmenden Schulen sowie der städtische Forstbetrieb Pfullendorf beteiligt, in diesem Jahr erhielten die Waldjugendspiele zusätzlich Unterstützung von Frau Hainzl, Waldpädagogin des Landkreises Sigmaringen und von Herrn Kösel, der sein Praxissemester im Forst absolviert. An den insgesamt 13 Stationen wurden verschiedene Bereiche zum Thema „Wald, Umwelt und Naturschutz“ behandelt.

Eifrig hätten die Schüler die Stationen bewältigt und Punkte gesammelt, bei der Bewertung der einzelnen Gruppen wurden auch Kreativität, Disziplin und vor allem die Zusammenarbeit innerhalb der Gruppe berücksichtigt. Alle teilnehmenden Schüler wurden mit einer Urkunde belohnt, eine Platzierung der Gruppen blieb jedoch dieses Jahr aufgrund des frühzeitigen Endes und der teils durch den Regen nicht auswertbaren Laufzetteln aus.