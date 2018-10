Walder Rathaus zeigt Werke von Willi Birkle

Eine Ausstellung mit 27 Bildern des Schriftstellers, Autors und Malers Willi Birkle ist am Freitagabend im Rathaus der Gemeinde Wald eröffnet worden. Unter dem Titel „Eine Reise mit der Pferdekutsche entlang der Hohenzollernstraße“ sind Werke zu sehen, die nach dem Besuch hohenzollerischer Orte mit Bleistift, Filzstift und Aquarellfarben auf Papier gebracht und dann hinter Glas gerahmt wurden.

Zu den einzelnen Bildern hat Willi Birkle eine Reisebeschreibung in Versform gedichtet. Diese soll zum Rätselraten animieren. „Mein Ziel ist es, die Menschen hier im Ländle und in der Welt zu erreichen und unsere Heimat Hohenzollern vorzustellen“, sagte der Künstler bei der Ausstellungseröffnung. Während es Prospekte und Flyer zur Hohenzollern straße gebe, fehle der entsprechende Tourismus dafür. Dabei sei die Hohenzollernstraße ebenso interessant wie der Albtrauf und Mountainbikestrecken – sei es für Schulklassen, Wanderer oder Heimatvereine.

Bilder mit Herzblut

„Ich liebe meine Heimat“, sagte Willi Birkle. Deshalb habe er bereits das Buch „Schabernack unter der Burk“ geschrieben, das er seit zwei Jahren in Lesungen vorstelle. Dieses berichtet mit Texten und Fotos von Lausbubenstreichen, Anekdoten und Lebenslinien aus der Zeit in den 50er- und 60er-Jahren. „Schauen Sie sich die Bilder in Ruhe an und lesen Sie die Verse, die Ihnen verraten, wo Sie sind“, appellierte Birkle an die Besucher der Ausstellungseröffnung. Er dankte ihnen für das Interesse und wünschte ihnen viel Freude an den Bildern, die mit Herzblut entstanden seien.

Willi Birkle wurde 1949 in Bisingen geboren. Zunächst arbeitete er als Industriekaufmann, dann als Automobilkaufmann. Als Maler und Zeichner hat er in den vergangenen 20 Jahren mehr als 100 Gemälde geschaffen. Bei einem Brand im Alten Pfarrhaus in Owingen war allerdings mehr als die Hälfte davon zerstört worden. Ausgestellt hat Birkle bereits im Hohenzollerischen Landesmuseum in Hechingen sowie in den Rathäusern in Meßkirch, Gammertingen und Haigerloch. Auch in der Hohenzollernhalle in Bisingen, im Kurhaus Bad Sebastiansweiler und bei der Wohnungsgesellschaft Reutlingen waren Willi Birkles Werke bereits zu sehen.