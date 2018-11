Waisenhaus ist das wichtigste Projekt

Fast 30 Jahre ist es her, dass die Pfullendorferin Heide Siegel zum ersten Mal Burkina Faso besuchte. Schnell mündeten die Eindrücke, die sie von ihrer Reise mit nach Hause brachte, in die Gründung der Initiative Burkina Faso. Diese unterstützt inzwischen seit etlichen Jahren Kinder in Boussouma und Kaya. Doch auch wenn schon viel getan und erreicht wurde: Die Arbeit geht noch längst nicht aus, an Ideen für die Zukunft mangelt es nicht.

Eines war Heide Siegel und ihren Mitstreitern in der Vergangenheit wichtig: Nie schickten sie Geld einfach so nach Burkina Faso. Nur zu gut wussten die Helfer aus Pfullendorf, dass es leicht in dunklen Kanälen versickert. Immer mussten die Empfänger – in der Regel sozial engagierte Pfarrer und Vertreter der christlichen Gemeinden – erklären, wofür das Geld gebraucht wird. Später dokumentierten sie, dass es vereinbarungsgemäß eingesetzt wurde. Außerdem reisten jährlich Delegationen aus Pfullendorf nach Afrika, um sich persönlich von der richtigen Verwendung des Geldes und vom Fortschritt der entsprechenden Projekte zu überzeugen.

Im Mittelpunkt standen unter anderem der Bau und die Erweiterung eines Waisenhauses, in dem mittlerweile 110 Mädchen und Jungen leben – wesentlich initiiert von Diakon Georges Sawadogo. Er und sein Sohn Charles, der nach und nach in die Fußstapfen des Vaters tritt und mit in der Leitung des Waisenhauses tätig ist, haben Pläne und Visionen für die Zukunft entwickelt.

So wollen die Sawadogos weitere Schlafsäle für Waisenkinder erstellen, die Grundschule um eine sechste Klasse erweitern und eine eigene Mittelstufenschule sowie berufsbildende Werkstätten bauen. Heide Siegel berichtet, dass die notwendigen Grundstücke bereits erworben wurden und die Baugenehmigungen vorliegen. „Das wird teuer“, sagt Siegel. Georges Sawadogos Waisenhaus sei derzeit das wichtigste Projekt des Vereins.

„Was da geschaffen wurde, hat uns überzeugt, sodass wir die weiteren Vorhaben unterstützen“, sagt Heide Siegel. Das Projekt sei auf Nachhaltigkeit ausgelegt. Mittelfristig, so hoffen Vater und Sohn Sawadogo, soll sich die Schule selbst tragen, indem wohlhabendere Familien über das Schulgeld den Schulbesuch für die Kinder aus notleidenden Familien mitfinanzieren. Außerdem, so der Plan, soll der Verkauf der Produkte, die in den Werkstätten entstehen, zur Finanzierung beitragen.

Noch vor Weihnachten fliegt Heide Siegel mit einer kleinen Delegation des Vereins nach Afrika. Anlass ist das zehnjährige Bestehen des Waisenhauses in Kaya, zu dessen Entwicklung die Pfullendorfer Initiative von Anfang an viel beigetragen hat. Ein Fest wollen die Sawadogos aus diesem Anlass feiern und sogar zu Ehren des Pfullendorfer Engagements eine deutsche Fahne hissen.

Heide Siegel will bei dieser Gelegenheit nicht nur prüfen, ob das Geld aus der Linzgaustadt ordnungsgemäß verwendet wurde und das Projekt die erhofften Fortschritte macht. Sie möchte auch die weiteren Unterstützer kennenlernen und sich mit ihnen über die Hilfsmaßnahmen austauschen. Für Siegel besteht kein Zweifel daran, dass noch viel Geld aus Pfullendorf und von den helfenden Kirchengemeinden in Kanada und den USA ins Waisenhaus fließen muss, bis die Visionen der Sawadogos irgendwann wahr werden und die Einrichtung auf eigenen Beinen stehen kann. Dafür hofft sie fest auf die weitere Unterstützung der Pfullendorfer Bevölkerung.