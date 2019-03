Wagen prallt auf haltende Autos

Drei beschädigte Fahrzeuge und ein Gesamtsachschaden von etwa 6000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagnachmittag gegen 16.15 Uhr in der Überlinger Straße ereignet hat. Ein 62-jähriger Autofahrer, der auf der L 194 aus Richtung Aach-Linz in Richtung Pfullendorf fuhr, bemerkte zu spät, wie die vor ihm befindlichen Fahrzeuge verkehrsbedingt am Ortseingang von Pfullendorf anhielten. Er prallte auf den Wagen eines 57-jährigen Mannes und schob diesen noch auf den davor befindlichen Wagen einer 34-jährigen Frau. Zwei der beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde nach jetzigem Ermittlungsstand niemand, teilt die Polizei mit.