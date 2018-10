Wölfe mitten in Pfullendorf? Video sorgt im Netz für Wirbel

Ein Video, das angeblich Wölfe in einem Neubaugebiet in Pfullendorf zeigt, wird derzeit hundertfach in den sozialen Medien geteilt. Im Gegensatz zu anderen vermeintlichen Wolfssichtungen in der Region wurde das Video nach Informationen von schwäbische.de zwar tatsächlich in Pfullendorf aufgenommen – doch zeigen die Bilder auch wirklich Wölfe?

Schwäbische.de bat einen mit der Materie vertrauten Experten sowie einen Jäger und einen Forstwirt um eine erste Einschätzung.

Ihr Fazit: Bei den vermeintlichen Wölfen handelt es sich wahrscheinlich um Hunde. Endgültig sei das aber anhand einer kurzen Videosequenz nicht zu klären – das könne nur eine genaue Überprüfung der Forstlichen Versuchsanstalt Baden-Württemberg (FVA) leisten. Diese lag am Montagabend allerdings noch nicht vor.