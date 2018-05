Vortrag über die Geschichte der Auktion

Der Konstanzer Auktionator Carlo Karrenbauer hält am kommenden Montag, 14. Mai, einen Vortrag in Pfullendorf. Im Gebäude 3/1 am alten Spital spricht er ab 18 Uhr zum Thema „Auktion – was ist das eigentlich?“ Anlass ist die Benefiz-Auktion der Kinder- und Jugendkunstschule am darauffolgenden Donnerstag. Welche Werke es dort zu ersteigern gibt, können sich alle Interessierten bereits am Montag nach Carlo Karrenbauers Vortrag ansehen – ab etwa 19 Uhr.

Carlo Karrenbauer führt seit 1980 das gleichnamige Auktionshaus in Konstanz. Sein Schwerpunkt sind Gemälde, Möbel, Jugendstil und Kunsthandwerk. Seine Vorliebe gilt insbesondere der Bodenseemalerei. Der Vortrag in Pfullendorf versteht sich als Einführung in die Welt der Kunstauktionen und steht allen Interessierten offen. Thema ist die jahrtausendealte Geschichte des Auktionswesens. Schwerpunkte sind die Geschichte und Deutschland und der Ablauf einer Versteigerung.

Am Donnerstag, 17. Mai, leitet Carlo Karrenbauer dann ab 20 Uhr die Benefiz-Auktion der Kinder- und Jugendkunstschule. Alle zu versteigernden Werke wurden gespendet und alle Beteiligten engagieren sich ehrenamtlich, damit der komplette Erlös einem guten Zweck zukommen kann – in diesem Fall dem gemeinnützigen Verein der Pfullendorfer Kinder- und Jugendkunstschule, die daraus anstehende Projekte für die Pfullendorfer Jugend finanziert. Ein weiterer Teil soll in die Arbeit mit geflüchteten Kindern und Frauen in Uhldingen-Mühlhofen, Sigmaringen und Friedrichshafen fließen.