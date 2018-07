Vorstandsvorsitzender von Alno: „In zwei Jahren sollte die Sache laufen“

Kurz vor Ostern hat Investor Max Müller von seinem Vorgänger Jörg Deisel die Leitung des Alno-Konzerns übernommen. Seither sieht man am Standort Pfullendorf, der von einem radikalen Stellenabbau bedroht war, wieder mit mehr Optimismus in die Zukunft. SZ-Mitarbeiterin Anthia Schmitt sprach mit dem neuen Vorstandsvorsitzenden über die Perspektiven der Alno.

Der Wechsel im Vorstand kam überraschend. Was hat dazu geführt?

Die Führungsmannschaft war nicht mehr bereit, unter den Bedingungen des Herrn Deisel weiterzuarbeiten und hat sich an mich gewendet. Alle Aktionäre stehen hinter mir.

Was hat Sie bewogen, die Aufgabe zu übernehmen?

Ich habe 15 Millionen Euro in den Alno-Konzern investiert. Wenn ich nicht so viel Geld investiert hätte, hätte ich den Vorsitz vermutlich nicht übernommen.

Sie könnten eigentlich Ihren Ruhestand genießen. Haben Sie sich eine Frist gesetzt, wann Sie aufhören?

Das ist kein Job für zwei oder drei Monate, ich mache ihn, bis es funktioniert. In zwei Jahren sollte die Sache laufen, dann wechsle ich in den Aufsichtsrat, so wie es nach der Kapitalerhöhung vorgesehen war.

Was hat Sie bewogen, die Verwaltung wieder nach Pfullendorf zurückzuholen?

Es macht keinen Sinn, wenn die Verwaltung in Düsseldorf ist. Die halbe Führungsmannschaft war permanent auf der Straße. Die meisten Leute waren aus Pfullendorf und sind am Montagmorgen nach Düsseldorf geflogen und am Freitag wieder zurück. Das braucht es nicht. Jetzt bin nur noch ich die ganze Zeit unterwegs.

Was bleibt unter ihrer Führung von der Neuausrichtung „Alno 2013“ übrig?

Wenn das Haus brennt, dann muss ich erst einmal löschen. Ich schaue jetzt, dass wir ein vernünftiges Ergebnis bekommen, dann können wir uns überlegen, wie wir eine langfristige Strategie umsetzen. Ich bin jetzt seit drei Wochen dabei und muss noch lernen. Die ganze Sache ist komplexer, als ich gedacht hatte. Wir haben vier Marken, vier Standorte und vier Mentalitäten. Das ist nicht so einfach.

Werden Sie wieder eine Küchenausstellung in Pfullendorf etablieren?

Wir lassen die Ausstellung in Enger, aber wir machen für die Marke Alno auch wieder eine Ausstellung in Pfullendorf. Die Lage hier in der Nähe der Schweiz ist gut und es kann nicht sein, dass wir für unsere bekannteste Marke keine Ausstellung haben.

Sie wollen den Stellenabbau beenden und den Standort Pfullendorf nicht weiter schwächen. Ist auch an Personaleinstellungen gedacht?

Kurzfristig ist keine Personalaufstockung geplant. Wir müssen das Unternehmen jetzt stabilisieren und den Umsatz steigern. Wenn wir wachsen, gibt es sicher auch wieder Neueinstellungen.

Gehen die Grundstücksverkäufe auf dem Alno-Gelände weiter?

Der Grundstücksverkauf ist bereits gestoppt. Hier kann man keine Grundstücke mehr kaufen.

Bleiben alle vier Standorte und Marken bestehen?

Wir behalten alle vier Standorte und alle vier Marken. Das ist ein Nachteil, aber man kann es auch so wenden, dass es ein Vorteil ist. Da haben wir noch Hausaufgaben zu erledigen. Die beste Marke, die wir haben, ist Alno. Die verschwindet ganz sicher nicht.

Wie schätzen Sie die Chancen des Konzerns ein?

Ich habe keine Zweifel, dass wir über die Runden kommen, aber das wird ein Kraftakt.

Würden Sie notfalls auch weiteres Geld investieren?

Ja, wenn es notwendig ist, nehme ich weiteres Geld in die Hand.

Planen Sie Produktionsstätten im Ausland?

Produktionsverlagerungen ins Ausland sind kein Thema. Wir bringen unser Haus in Ordnung, da bringt es nichts, noch eine weitere Baustelle aufzumachen.

Wie klappt die Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat?

Ich habe da keine Berührungsängste. Unsere Betriebsräte sind vernünftige Menschen, die ebenfalls wollen, dass es dem Unternehmen gut geht. Wir sitzen im gleichen Boot. Außerdem führt es zu nichts, wenn man sich mit den Betriebsräten anlegt.

Rechnen Sie damit, dass es wieder zu Betriebsvereinbarungen, beispielsweise zu Lohnverzicht, kommt?

Im Moment gibt es keine Betriebsvereinbarung. Wir wollen mehr Umsatz machen. Ich will, dass das Unternehmen mehr Geld verdient und nicht, dass die Mitarbeiter weniger verdienen.

Gibt es schon eine Strategie, wie der Umsatz wachsen soll?

Wir stabilisieren, bringen Ruhe ins Haus und dann können wir Gas geben. Wir haben da schon ein paar Ideen. Ich denke nur an den Schweizer Markt direkt vor unserer Haustüre. Da machen wir bisher fast gar nichts.

Die Veröffentlichung des Geschäftsberichts wurde verschoben. Wann wird er vorgelegt?

Ich wollte einfach nach ein paar Tagen nichts über das Knie brechen, denn ich muss ja auch dahinter stehen. Er wird innerhalb der nächsten beiden Wochen veröffentlicht.

Kommt auch die Hauptversammlung der Aktionäre wieder nach Pfullendorf zurück?

Für dieses Jahr war die Organisation bereits abgeschlossen, da findet sie in Düsseldorf statt, aber im nächsten Jahr sollten wir sie an den Standorten abhalten, das kann in Pfullendorf sein oder in Enger.

Gibt es wieder Gespräche mit den Verantwortlichen in der Stadt?

Der Bürgermeister und die Fraktionsvorsitzenden waren hier und wir haben miteinander gesprochen. Es gibt keinerlei Probleme. Wir sind und bleiben im Dialog.

Welche Botschaft haben Sie für Pfullendorf und die Menschen hier in der Region?

Ich habe eine Botschaft für unsere Mitarbeiter. Wir wollen den Standort erhalten und möglichst ausbauen. Es ist hier unheimlich viel Kompetenz vorhanden, jetzt müssen wir überlegen, was wir damit machen. Das ist sicher auch eine positive Botschaft für die Stadt.