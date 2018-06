Volkshochschule baut Angebot an Yogakursen aus

Vom Näh- bis zum Yogakurs, vom Workshop über Schlafstörungen bis zum Kalligraphie-Seminar, von Spanisch bis Feng-Shui: Das neue Programmheft der Volkshochschule (VHS) Pfullendorf enthält zahlreiche neue Ideen und Seminare. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, gibt es im Herbstsemester zum Beispiel erstmals seit langer Zeit wieder Nähkurse. Damit auch Mütter kleiner Kinder einen solchen Kurs besuchen können, findet ein Nähkurs im Familienzentrum am Neidling statt. Darüber hinaus bietet die VHS die Möglichkeit, das Stricken eigener Socken zu lernen.

Ausgebaut wurde das Angebot an Yogakursen. In diesem Semester gibt es die Kurse „Yoga – Der Sonnengruß“, „Yoga und freier Atem – Grund- und Aufbaukurs“, „Yoga für die Gelenke“, „Hormonyoga“ und „Lachyoga“. Der Workshop über Schlafstörungen soll helfen, wieder einen ruhigen Schlaf zu finden, und richtet sich auch an Schichtarbeiter.

Neu im Herbstsemester ist das Seminar „Kochen nach Hildegard von Bingen. Medizin aus dem Kochtopf? Ist das möglich?“. Ebenfalls neu sind zwei „Schlank lebt länger“-Kurse. In diesen gehen die Teilnehmer der Frage nach, ob sie essen, um zu leben oder ob sie leben, um zu essen.

Tagesseminar zum Trommeln

Ideen für die Weihnachtspost bekommen die Teilnehmer des Kalligraphie-Seminars „Rustica – gerne auch farbig“ mit auf den Weg. Nach langer Zeit wird auch wieder ein Tagesseminar „Afrikanisches Trommeln – Grundkurs“ und ein Tagesseminar „Schmuckworkshop – Goldschmieden“ angeboten. In diesem Seminar kann jeder Teilnehmer sein eigenes Schmuckstück gestalten und fertig mit nach Hause nehmen. Im Seminar einer Feng-Shui-Beraterin geht es um den Wunsch nach Veränderungen im eigenen Leben.

Verschiedene Sprachkurse auf unterschiedlichen Niveaus finden vormittags, abends und samstags statt. Reiner Löbe zeigt im Oktober seine Diaschau „Der Naturpark Obere Donau“. Zum Film „Lion – Der lange Weg nach Hause“ gibt es Popcorn und einen Begrüßungscocktail.

Programmhefte liegen aus

Neben den verschiedenen Neuheiten haben VHS-Leiterin Hermine Reiter und ihre Kollegin Mechthilde Eisenreich auch bewährte, begehrte und oft nachgefragte Kurse ins Programm aufgenommen. Die Programmhefte sind ab sofort in Geschäften, Banken und Behörden in Pfullendorf und den Ortsteilen, Herdwangen, Wald, Ostrach, Owingen, Wilhelmsdorf, Meßkirch und den kleineren Gemeinden erhältlich. Außerdem ist das Programm auf der Internetseite der Stadt Pfullendorf (www.pfullendorf.de) einsehbar.

„Das Wirken der VHS Pfullendorf bereichert die Stadt, die Ortsteile und die umliegenden Gemeinden“, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt. Die Volkshochschule sei aus dem öffentlichen Leben nicht mehr wegzudenken. „Sie leistet einen bedeutenden, wertvollen und unverzichtbaren Beitrag für die soziale, geistige und kulturelle Entfaltung der Bürger.“ Mit ihrem breit gefächerten Bildungs- und Weiterbildungsangebot sei die Volkshochschule eine Begegnungsstätte für Menschen jeglichen Alters sowie jeglicher Herkunft, Bildung oder Hautfarbe.

Anmeldungen nimmt die Volkshochschule persönlich im Bürgerzentrum am Marktplatz und in der Geschäftsstelle am Kirchplatz, per Anmeldekarte an die Faxnummer 07552/93 11 31 und auf der Internetseite www.pfullendorf.de/vhsprogramm.html entgegen.