Volksbank-Ausstellung widmet sich dem „Bienenfleiß“

In der Volksbank-Zentrale Heiligenbergerstraße, wo sonst emsige Sparer ihre Kapitalien akkumulieren, widmet sich in dieser Woche eine Ausstellung dem „Bienenfleiß“. Vorstand Markus Schmid und sein Team freuen sich über interessiertes Publikum und sachkundige Referenten.

Von unserem Mitarbeiter Ingo Selle

„Wo blüht noch was im Bodenseeland?“, lautet der Titel einer informativen Ausstellung des BUND (Bund Für Umwelt Und Naturschutz) Pfullendorf und dem Stiftungs-Netzwerk „Blühender Bodensee“, zu der die fleißigen Bienen als Sympathieträger und Symboltier beitragen. Volksbank-Vorstand Markus Schmid betont in seiner Begrüßung den ständigen Spagat der heimischen Landwirtschaft zwischen ökologischer Bewirtschaftung von Wiesen und Feldern und dem Zwang zu erfolgreichem, wirtschaftlichen Handeln.

Alternativen aufgezeigt

Dass Alternativen zur Monokultur-Monotonie möglich sind, geht aus dem Einführungsvortrag von BUND-Vorstand Heinz Brandt hervor, der besonders der Stadt Pfullendorf, aber auch der Firma Geberit für Flächen dankt, die dem BUND Pfullendorf zur Einsaat mit einheimischem Blütenpflanzen-Saatgut zur Verfügung gestellt worden sind. Diese Flächen wurden im Frühjahr bearbeitet und mit heimischer Wiesenmischung eingesät und damit neue Blühflächen, etwa als „Bienenweide“ geschaffen.

Besucher der Ausstellung finden zahlreiche Informationen und Anregungen, wie man die Landschaft wieder bunter und blütenreicher gestalten kann, sowie Informationen über Bienen, Hummeln und Co., deren ökologische und ökonomische Bedeutung, aber auch zur Imkerei und zum Naturprodukt Honig. Patrick Trötschler vom „Netzwerk Blühender Bodensee“ erläutert eine der augenfälligen Aktionen unter dem Motto: „Naturschutzauktion in Allgäu-Oberschwaben“, bei der Unternehmen, Privatpersonen, Schulen oder Vereine die Kostenübernahme für definierte Naturschutzaktionen ersteigern können

In der Volksbank Pfullendorf bieten Stellwände und Flyer interessante Informationen zum Themenkreis. Als kleinen Vorgeschmack zu seinem Vortrag am kommenden Dienstag, 28. September 19.30 Uhr in der Volksbank Heiligenbergerstraße, thematisiert Kurt Mayer, Vorstand der Imkervereinigung Pfullendorf, das Wesen und Wirken von Bienen im Allgemeinen und im Speziellen. Dabei dürfte kaum jemand im fasziniert lauschenden Eröffnungs-Publikum geahnt haben, dass, laut Mayer: „Die Bienen nach Rindern und Schweinen weltweit bei den wichtigsten Nutztieren den dritten Rang belegen.“ Aufgrund der Dringlichkeit, die biologische Vielfalt (Biodiversität) zu erhalten und zum Schutz bedrohter Arten, hauptsächlich der Honigbienen, Wildbienen, Hummeln, Schmetterlinge, Schwebfliegen, Wespen, Laufkäfer und anderer nützlicher Insekten, hat sich der BUND Pfullendorf dem Netzwerk Blühender Bodensee angeschlossen, um gemeinsam mit der Stadt Pfullendorf für mehr Blütenvielfalt Sorge zu tragen.

Vor allem in den Sommermonaten der so genannten Trachtlücke ist das Nahrungsangebot für Bienen und andere Insekten dramatisch eingebrochen, die Landschaft immer blütenärmer geworden , auch mit bedingt durch die zunehmende Versiegelung der Böden und die intensivere Bewirtschaftung, die Varroamilbe (Bienensterben!) und bienenschädliche Pestizide.

So konnte man am Eröffnungsabend etwa auch erfahren, dass die Honigbiene nicht nur den Honig liefert, sondern zudem Wachs, Gelee Royal und weitere Kostbarkeiten. Zirka 80 Prozent der Obst- und Blütenpflanzen werden in hiesigen Breiten durch heimische Bienen bestäubt. Warnend wird angemerkt, dass in Zukunft dem Naturprodukt Honig auch noch die Verunreinigung mit Pollen von gentechnisch veränderten Pflanzen droht. Und nicht nur das: Als nicht nur im Rheintal beim großen Bienensterben unlängst fast jeder vierte Stock den Winter nicht überlebt hat. Fachleute schätzen die Verluste in Deutschland auf über 200000 Bienenvölker, ist vielerorts das Horrorszenario vom „Stummen Frühling“ nach dem Öko-Klassiker von Rachel Carson – 1962 erschienen, auch hier zu Lande gespenstische Wirklichkeit geworden. Da pfeift dann kein Vogel, nicht einmal auf dem letzten Loch, da pfeift dann, wie geschehen, überhaupt nichts mehr.

Nähere Informationen zur Bienenweide finden sich unter www.bodensee-stiftung.org