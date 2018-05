Vokalensemble singt Chormusik in Maria Schray

Die Krankengeschichte selbst wäre schon traurig genug: Ein Kind bekommt Skoliose – und Jahre später stellt sich heraus, dass die Rückgratverkrümmung nur Teil einer viel gefährlicheren Krankheit ist. Wenn das Kind dann noch in einer Region lebt, in der die medizinische Versorgung unterdurchschnittlich funktioniert, wird es tragisch. Ein Leben ohne Zukunft? So ein Fall ist Endrit Shala. Der 15-Jährige lebt im Kosovo, weilt aber zur Zeit bei seinem Onkel in Mietingen – und soll in Ulm behandelt werden.