Vier Personen sind am Samstagnachmittag bei einem Unfall in der Meßkircher Straße zum Teil verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war ein 31-jähriger Opel-Fahrer in Richtung Gaisweiler unterwegs und bog bei einem Autohaus auf das Firmengelände ab. Dabei missachtete er die Vorfahrt des entgegenkommenden Autos und stieß frontal mit dem Audi zusammen. Der 29-jährige Audifahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Sein Beifahrer sowie die beiden Insassen des Opels wurden leicht verletzt.