Vier Männer schlagen auf 19-Jährigen ein

Wegen eines Körperverletzungsdelikts ermittelt die Polizei gegen vier Männer, die am Samstagabend gegen 20.45 Uhr in einem Imbiss in der Bergwaldstraße einen 19-jährigen Mann angegriffen und verletzt haben sollen. Auslöser soll ein Streit im Straßenverkehr gewesen sein, den der 19-Jährige als Pkw-Lenker zuvor mit einer 21-jährigen Pkw-Lenkerin gehabt haben soll. Über den genauen Inhalt des Streits ist jedoch derzeit nichts bekannt. Vier Verwandte und Bekannte der 21-jährigen Fahrerin stürmten daraufhin das Lokal und schlugen auf den 19-Jährigen ein, so dass dieser sich in ein Krankenhaus begeben musste. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.