Viel mehr Platz in neuer Kindertagesstätte

Die Kinder der Tagesstätte am Stadtgarten in Pfullendorf haben am Montag ein ganz besonderes Fest gefeiert: Sie nahmen am Richtfest ihres künftigen Kindergartens, dem Familienzentrum Sonnenschein im Wohngebiet Rosslauf, teil. Vertreter der Stadt sowie die beteiligten Handwerker und zahlreiche Eltern wurden Zeugen, als Zimmermann Peter von Perbandt vom gleichnamigen Holzbauunternehmen in Illertissen den Richtspruch ausbrachte und das leere Glas zerschlug, damit es dem Kindergarten und seinen Besuchern Glück bringe.

„Sei dieser Kindergarten stets ein Hort, in dem sich die Kinder gut entwickeln“, sagte er. „Ein Hort, in dem sich alle wohlfühlen.“ Zu einem Meisterstück hätten die Handwerker das Gebäude gemacht, reimte er weiter. Zu einem Holzbau aus natürlichen Baustoffen, der hell und offen sei. Martina Knorr, Geschäftsführerin des Generalunternehmers Eurokindergarten in Warthausen, erinnerte an den Spatenstich, der erst zehn Wochen zurückliegt. Ihr Unternehmen und die Stadt Pfullendorf verfolgten das gleiche Ziel, sagte sie – „nachhaltig bauen und Ressourcen schonen“. „Das Gebäude ist weitgehend autark“, ergänzte sie, dass der Strom aus der Photovoltaikanlage auf dem Dach stammt und die Wärme im Winter sowie die Kühlung im Sommer aus einer Wärmepumpe mit Eisspeicher. „Wir brauchen keine Energie aus Verbrennung“, sagte Martina Knorr.

Wichtiges Kriterium für Rat

„Beachtlich, was in dieser kurzen Zeit geschehen ist“, sagte Pfullendorfs Bürgermeister Thomas Kugler in seinem Grußwort. „Wir liegen im Kostenrahmen“, so Kugler. Ein Kriterium, das den Gemeinderäten von Anfang an wichtig war. Für 2 999 725 Euro hatte der Gemeinderat das Gebäude schlüsselfertig einschließlich Inneneinrichtung und Außenanlagen vergeben. Auch der Zeitplan wird bislang eingehalten, sodass die Stadt mit einem Einweihungstermin Anfang 2019 rechnet. Vier Gruppen, drei Regelkindergartengruppen und eine Krippengruppe für Kinder unter drei Jahren, bieten Platz für rund 80 Kinder: ein großer Kindergarten verglichen mit dem Gebäude der bisherigen Tagesstätte am Stadtgarten.

Besonders groß war am Montag die Freude bei den Kindern und den Erzieherinnen. „Wir sagen Dankeschön“, sagte Kindergartenleiterin Stefanie Seminara, die für alle am Bau Beteiligten ein kleines Geschenk vorbereitet hatte. Immer wieder unternähmen die Erzieherinnen mit den Kindern Spaziergänge zur Baustelle, um zu sehen, wie der Bau fortschreite, berichtete sie. Dabei würden die Kinder immer herzlich vom Bauteam empfangen. Die Kinder trugen mit Liedern und Tänzen zum Gelingen bei. Bevor Stadtbaumeister Jörg-Steffen Peter zur Besichtigung der Baustelle und zu einer Stärkung einlud, wurden jede Menge gelbe Luftballons verteilt. Mit ihnen stiegen auf Postkarten die guten Wünsche der Festteilnehmer für den neuen Kindergarten in den Himmel.

Auch die Kinder äußerten beim Richtfest ihre Wünsche. Sie reichten von einer Puppenecke über einen schönen Garten mit Vogelnestschaukel und Fußballtor bis hin zu einem Trampolin.