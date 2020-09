VHS Pfullendorf stellt neues Programm vor

Das Programmheft der Volkshochschule (VHS) Pfullendorf ist erschienen und kann auch online unter www.pfullendorf.de eingesehen werden, heißt es in einer Pressemeldung.

Das Angebot für das Herbst/Wintersemester erstreckt sich auf 120 Kurse, die in den Programmbereichen Allgemeinbildung, Kreativität, Fitness, VHS-Gesundheitszentrum, Entspannung, Bewegung oder Sprachen. Zielgruppenorientierte Angebote für Frauen, Senioren und junge Volkshochschüler ermöglichen das Lernen und den Kontakt mit Gleichgesinnten.

Die VHS Pfullendorf bietet zum Beispiel in diesem Semester einen Zumba-Kurs an. Für die kreativen Kursteilnehmer gibt es einen DIY –Do it yourself-Nähworkshop – Nähen mit der Overlock-Maschine, heißt es in der Mitteilung weiter. Ausgeweitet auch das Angebot für Schwangere und Mütter mit kleinen Babys. Erstmals gibt es Schwangerschaftsfitness und Rückbildungskurse. Ferner wird in diesem Semester Yoga für Kinder zwischen vier und sechs Jahren angeboten.

Ausgebaut wurde auch das Angebot im Bereich Fotografieren und Bildbearbeitung. Es wird einen Kurs speziell von Frau zu Frau geben. Für Sprachinteressierte, ob für den Beruf oder Urlaub, gibt es verschiedene Angebote, die teilweise auch am Vormittag abgehalten werden.

Anmeldungen für alle Kurse und Seminare sind ab sofort im Internet unter http://www.pfullendorf.de/vhsprogramm.html möglich. Ebenso können sie persönlich oder schriftlich im Bürgerzentrum am Marktplatz oder in der Geschäftsstelle der VHS-Pfullendorf im ehemaligen Mesnerhaus, Kirchplatz 11 in Pfullendorf vorgenommen werden. Anmeldekarten können zudem per Fax, 07552/93 11 31 oder E-Mail an vhs@stadt-pfullendorf.de gesendet werden.

Die Programmhefte sind in Pfullendorf, den Ortsteilen, Herdwangen, Wald, Ostrach, Owingen, Wilhelmsdorf und in Meßkirch sowie den kleineren Gemeinden in den Geschäften, Behörden und Banken erhältlich.