VHS-Kurse in Pfullendorf im November

Die VHS in Pfullendorf bietet im Monat November verschieden Kurse an: Deutsch B2-Intensivkurs - samstags von 9 bis 12.15 Uhr, 15-mal, Kursgebühr 375 Euro, Kurs-Nummer 222444. Start ist am 12. November; Am Dienstag, 15. November, beginnt der Kurs „Rückbildung ab achten Woche nach der Geburt – mit Baby“, von 9.30 bis 10.30 Uhr, sechsmal, Kursgebühr 52,50 Euro, Kurs-Nummer 222331. Den gleichen Kurs gibt’s ebenfalls mittwochs, ab 16. November, unter der Kurs-Nummer 222330; „Beweglich sein ein Leben lang“ startet am Montag, 21. November, und erstreckt sich über fünf Termine, Kursgebühr 40 Euro, die Kurs-Nummer lautet 222361. Der gleiche Kurs findet ebenfalls dienstags statt, beginnend am 22. November, mit der Kurs-Nummer 222365; Shiatsu-Gymnastik für Fortgeschrittene gibt’s ab Donnerstag, 24. November, von 18.30 bis 19.30 Uhr über fünf Termine mit einer Kursgebühr von 40 Euro, Nummer 222352. Ein Anfänger-Shiatsu-Gymnastik-Kurs findet auch ab Donnerstg, 24. November, statt von 20 bis 21 Uhr, Gebühr 40 Euro, Kurs-Nummer 222347; Kräuter für die Seele gibt’s am Samstag, 26. November, von 9 bis 12 Uhr. Die Kursgebühr beträgt 25 Euro, Kurs-Nummer 222306; ein weiterer Anfänger-Shiatsu-Gymnastik-Kurs startet am Montag, 28. November, von 18.30 bis 19.30 Uhr und geht über vier Termine. Die Gebühr beträgt 32 Euro, Kurs-Nummer 222342; und noch ein weiterer Kurs „Beweglich sein ein Leben lang“ findet ab Montag, 28. November, über vier Termine jeweils von 20 bis 21 Uhr statt, die Kursgebühr liegt bei 32 Euro, Kurs-Nummer 222357.